A Latina una studentessa 17enne si è suicidata per non aver passato gli esami di riparazione. Gli adulti sembrano impotenti. Le “istituzioni” anche

Una ragazza di 17 anni a Latina “precipita dal balcone”, come prudentemente affermano i primi notiziari. Era stata bocciata all’esame di riparazione e già lo scorso anno non era riuscita ad essere promossa.

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, è intervenuta sui media: “La morte di un minorenne impone sempre momenti di riflessione, come comunità e come istituzioni, nella consapevolezza che ogni giovane ha un valore inestimabile e che il nostro compito è quello di sostenerlo nel suo percorso di vita e di crescita”.

Non possiamo entrare nelle motivazioni del gesto della studentessa. C’è un doveroso e misterioso silenzio da rispettare. La tragedia impone tuttavia di prendere seriamente le parole del sindaco. Cosa vuol dire in concreto “sostenere un giovane nel suo percorso di crescita, come comunità e come istituzioni?”

Siamo in tempi di elezioni regionali. Fra pochissimo tempo in diverse regioni italiane si decideranno i nuovi (o confermeranno i vecchi) governi. Scorrendo i programmi delle coalizioni si leggono proposte che vedono in prima linea la sanità, il lavoro, gli anziani, lo sport, il clima, il turismo, la cultura. Non si dice niente sui ragazzi, sugli adolescenti.

Eppure da giugno, finite le lezioni, e poi per tutta l’estate, abbiamo assistito impotenti, nelle città e nei luoghi di turismo, a uno spettacolo serale e notturno costante e continuo. Gruppi di “maranza” che vagavano senza scopo e senza senso per le strade. Le pagine dei quotidiani ogni giorno si sono riempite di notizie e di cronache di risse, tafferugli, scontri, atti vandalici, schiamazzi e grida portati avanti da queste orde barbariche (Alain Elkann li aveva chiamati “lanzichenecchi” qualche anno fa in un articolo su Repubblica).

Ogni giorno che sono uscito da casa, nella città dove vivo o al mare o nei paesini di montagna, li ho incontrati. Sembravano sempre gli stessi, sempre uguali. Ogni volta, passando in mezzo a loro, guardandoli in viso, ho provato però non disprezzo, ma tenerezza e affetto.

La violenza e l’aggressività nascono solo dalla noia. Il Vangelo parlava di “pecore che vagano senza pastore” e di Gesù che piangeva guardando questi suoi figli. La noia li mangia dentro. Non sanno perché vanno avanti e soprattutto non hanno nessuno che li aspetta veramente.

La vita è senza compito, senza obiettivi, senza passione.

Presi da soli, ragazzi o ragazze, questi giovani non sono in grado di affrontare nessun problema, nessuna circostanza. Gli adulti e la politica quando parlano di questi ragazzi ne parlano in chiave di “controlli più seri e interventi punitivi”. Del resto, cos’altro si può dire di fronte alla noia e al vuoto?

Don Luigi Giussani, nel suo famoso testo Il senso religioso, riportava una lettera ad Augusto Guerriero pubblicata su Epoca nel 1961. Era di un lettore che raccontava della sua malattia che lo stava portando alla fine; dopo una vita di successi ed eventi fortunati, ora si trovava davanti al vuoto e al nulla e chiedeva un conforto all’illustre scrittore. Guerriero, dopo aver ammesso tutta la sua inadeguatezza in questo senso, conclude: “A lei bisognerebbe parlare di altre cose ed io non scrivo mai di quelle altre cose, anzi non ci penso ed è appunto per non pensarci che scrivo di politica e di faccende di cui, in fondo, non mi importa niente. Così riesco a dimenticare me stesso e la mia miseria. Questo è il problema: trovare il modo di dimenticare se stessi e la propria miseria”.

Ecco, noi adulti spesso, di fronte al vuoto e al dolore, abbiamo da proporre solo il silenzio. Che cosa riempie la vita?

Questi fatti, come quello di Latina, esprimono un forte desiderio e nello stesso tempo un’incapacità di poter esprimere se stessi, la propria tensione all’assoluta realizzazione di sé. Essi sono anche l’occasione per noi adulti di guardare nella nostra esperienza che cosa abbiamo da offrire come strada e tentativo ai figli. Un esempio.

Due anni fa in una scuola superiore di un paesino del centro Italia, un ragazzo è stato espulso a tempo indeterminato dal consiglio d’istituto perché aveva incendiato un’aula dell’edificio scolastico. Un ragazzo fortemente problematico e intrattabile. L’unica a continuare a tenere un filo di rapporto con lui, ormai fuori da ogni percorso educativo, è stata la sua prof di italiano. Così l’aveva invitato ad una vacanzina estiva di Gioventù Studentesca.

Per tutta la settimana il ragazzo in questione è stato per conto suo. Nelle passeggiate camminava un chilometro avanti agli altri, da solo, saltando per i prati e le cime come un animale selvatico. Anche durante gli incontri, o non partecipava o dormiva.

La prof comunque ha continuato a invitarlo anche ai gesti di GS, alle convivenze studio (anche se lui non studiava più), tanto che a un certo punto si è chiesta sé valesse la pena continuare a chiamarlo.

Quest’estate è tornato in vacanzina. Nei giorni che passavano aveva una faccia diversa, come se in tutto questo tempo avesse cominciato a prendere coscienza di qualcosa per sé. Nelle passeggiate era in fila come tutti, ha cominciato a dare la sua disponibilità per il servizio di accoglienza, quando c’era da portare a spalla l’amplificazione lui si è sempre offerto per primo, ha cominciato a dialogare con gli altri. Nei giochi ha partecipato con la sua squadra, dando tutto se stesso per vincere.

Durante l’assemblea finale, si è alzato (davanti all’incredulità di tutti) e ha detto: “Io vivo in un piccolo paese. Lì se tu hai fatto qualcosa che non va, sei segnato per sempre. Io ero questo male per tutti. Stando nella vostra amicizia, stando con la mia prof e i suoi colleghi, invece, ho visto il mio vero volto, chi sono veramente. Sono pieno di gratitudine e voglio continuare a stare in questa strada”.

Se ciò che è impossibile diventa possibile, non è forse un miracolo? Un incontro nel quale ci si guarda in questo modo può davvero cambiare la vita.

