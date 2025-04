Sembra essere stato un cittadino ucraino 17enne scappato da Kiev dopo lo scoppio del lungo conflitto contro la Russia a mettere in scena l’attentato incendiario all’Ikea di Vilnius, ingaggiato dei servizi segreti militari russi – noti con la sigla ‘Gru’ – come parte di un più articolato piano per destabilizzare l’occidente e il suo sostegno all’Ucraina: a dirlo sono gli stessi inquirenti lituani al temine delle indagini aperte per l’attentato all’Ikea di Vilnius citati dal New York Times che avrebbe visionato le carte dell’inchiesta; con il Direttore uscente dell’ufficio sicurezza lituano – Darius Jauniskis – che ritiene si tratti del primissimo passo di una sorta di “Terza Guerra Mondiale” condotta segretamente da Mosca.

Partendo dal principio, è bene ricordare che l’attentato all’Ikea di Vilnius risale all’inizio della scorsa estate quando venne piazzato nel complesso commerciale un ordigno incendiario che prese fuoco durante la notte: non vennero causati particolari danni e nell’arco di pochi giorni gli inquirenti riuscirono a risalire al 17enne ucraino, arrestato e trovato in possesso di alcuni materiali compatitili con l’attacco; mentre naturalmente la notizia creò un mini caso mediatico legato soprattutto alla nazionalità dell’attentatore e al vaso ed ampio impegno della Lituania nei confronti di Kiev.

Cosa c’è dietro all’attentato all’Ikea di Vilnius: il 17enne ucraino ingaggiato dalla Russia per destabilizzare l’occidente

Le indagini da quel momento sono andate avanti ininterrottamente e alla fine gli inquirenti sono riusciti a dare una spiegazione all’accaduto, scoprendo che il 17enne ucraino sarebbe stato ingaggiato sul web da alcuni utenti anonimi – con chat tra Telegram e la similare app cinese Zengi – che in cambio dell’attentato all’Ikea di Vilnius gli avevano promesso una BMW (che effettivamente avrebbe ricevuto) e 11mila dollari in contanti (forse mai consegnati dato che non sarebbero stati ritrovati): promesse allettanti per un giovane in gravissime difficoltà che non si sarebbe fatto troppe domande accettando di compiere l’attacco.

A rendere complessa la situazione – però – c’è l’ipotesi che quegli anonimi utenti che hanno contattato il 17enne ucraina sembrano essere agenti sotto copertura del Gru russo impegnati in una più ampia missione per destabilizzare l’occidente e – soprattutto – l’opinione nei confronti dell’Ucraina: l’obiettivo, insomma, non sarebbe stata tanto l’Ikea di Vilnius, quanto deviare l’opinione pubblica facendo apparire i rifugiati ucraini come dei pericoli per la sicurezza delle nazioni che li hanno accolti; mentre è bene precisare che per ora si tratta di supposizioni che non trovano particolare fondamento, né – ovviamente – confermare da parte della Russia.