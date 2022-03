18 Regali, storia vera Elisa Girotto/ Il tumore al seno triplo negativo e i doni per la figlia

Chi è Elisa Girotto? Storia vera film”18 Regali”

A soli 40 anni nel 2017 Elisa Girotto, originaria di Spresiano (Treviso) ha ricevuto una notizia che ha cambiato drasticamente le sue prospettive per il futuro: era affetta da un tumore al seno incurabile. I medici sono stati subito chiari con lei e con il marito nel momento in cui le hanno detto che non avrebbe avuto più di due mesi di vita davanti a sè. E tutto è avvenuto secondo le loro previsioni.

La giovane ha cercato di affrontare tutto con coraggio, nonostante avesse una bambina, Anna, di solo un anno. “Pensavo qualcosa di più – ha risposto lei -. Non importa, riusciremo a fare tutto lo stesso”. La sua intenzione era infatti quella di lasciare un suo ricordo alla bambina, consapevole di non poterla crescere e di non sapere come poi sarebbe diventata. E così ha fatto.

La storia di Elisa Girotto raccontata nel film “18 Regali”

Il tumore al seno triplo negativo è uno dei più nefasti, nonostante i progressi fatti recentemente dalla medicina. Chi ne è affetto, infatti, finisce per avere metastasi in altre parti del corpo e avere un’aspettativa di vita decisamente bassa, esattamente come è capitato a Elisa Girotto.

L’idea di dover lasciare la figlia di solo un anno era per lei devastante, ma ha cercato di affrontare la situazione con estrema lucidità. Grazie al supporto del marito ha così fatto in modo di lasciare a lei un regalo per ogni anno fino al compimento della maggiore età da parte della figli, 18 regali appunto, come il film che si è ispirato alla sua terribile esperienza, con protagonista Vittoria Puccini. Con il trascorrere degli anni per la ragazzina diventa però difficile ritrovarsi ad aprire tutti i regali che la mamma aveva lasciato per lei, proprio perché questo non fa che rendere ancora più forte la sua mancanza. L’idea di realizzare una pellicola sulla donna della sua vita ha commosso Alessio, che ha apprezzato la delicatezza del regista, Francesco Amato: “È venuto da noi in punta di piedi – ha detto in un’intervista a ‘Il Fatto Quotidiano’ -. Era pronto ad ascoltarci prima di proporsi. Sono venuti tutti a trovarmi, hanno letto le lettere di Elisa, hanno cercato di andare in profondità, commuovendosi come è naturale che sia. Con Edoardo Leo (è lui a interpretare Alessio Vincenzotto nel film, ndr) sono diventato addirittura amico”.

