18 regali, film Rai 1/ Trama e cast con Vittoria Puccini e Edoardo Leo. Una morte tragica e…

18 regali, film di Rai 1 diretto da Francesco Amato

18 regali va in onda oggi, 9 marzo, alle ore 21:20, dunque in prima serata, su Rai 1. Si tratta di un film che ha debuttato nei cinema del paese nell’anno 2020 e appartiene ai generi cinematografici drammatico e romantico. Questo film è stato diretto da Francesco Amato mentre la sceneggiatura è stata curata da Massimo Gaudioso, Davide Lantieri, Alessio Vincenzotto e Graziano Urbani.

All’interno del cast del film ci sono diversi attori molto famosi all’interno del panorama italiano come Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzari, Marco Messeri, Betti Pedrazzi, Alessandro Giallocosta e Anna Terio. La fotografia del film è stata curata da Gherardo Gossi, mentre le musiche sono state realizzate da Andrea Farri.

18 regali, la trama del film: una morte tragica e…

In 18 regali nell’estate del 2001, la donna di 35 anni Elisa muore per un tumore al seno. Elisa lascia in età molto giovane una figlia, appena nata, che non conoscerà mai e il suo amore, il marito Alessio. Prima di morire però, Elisa scrive una lista di regali che Alessio dovrà fare alla figlia, uno ogni anno per il suo compleanno. Questi regali aiuteranno Anna, la piccola, a crescere e a farsi strada in un mondo che a volte può apparire come spietato e senza via d’uscita.

Crescendo, Anna capirà cosa voleva insegnargli la mamma, anche se all’inizio non tutto sarà semplice. Il dolore della perdita è forte, anche se la bambina non ha mai conosciuto la madre, sente la sua mancanza e la vorrebbe avere sempre al proprio fianco. Ma è proprio attraverso i regali fatti che Elisa riesce ad essere una presenza costante nella vita di Anna. La ragazza a poco a poco raggiungerà la maggiore età, consapevole che la madre la vorrà sempre bene e la proteggerà attraverso i regali che le ha fatto, insieme all’amore del padre.

Il video del trailer "18 regali"





