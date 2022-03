18app, Bonus Cultura 2022 da 500 euro/ Cos’è e come richiederlo: al via domande

Via ad una nuova edizione di 18app. Da oggi, 17 marzo, parte la VI edizione del Bonus Cultura. Dalle ore 12 è possibile fare domanda per il bonus, che dà la possibilità di spendere 500 euro in libri, musei, cinema, musica, concerti, teatro, corsi ma anche abbonamenti ai quotidiani e da quest’anno anche ai periodici. A chi è rivolto il Bonus Cultura? A fare richiesta possono essere tutti i ragazzi che hanno compiuto 18 anni nel 2021, residenti sul territorio nazionale.

Il contributo da 500 euro si potrà richiedere registrandosi entro il 31 agosto 2022 con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) sul sito www.18app.italia.it. Proprio sul sito si potrà avanzare la domanda. Il bonus sarà spendibile entro un anno dall’apertura delle domande e più precisamente fino al 28 febbraio 2023. Gli esercenti che vorranno aderire alla misura avranno le stesse tempistiche.

Cos’è 18app e come richiedere Bonus Cultura

18app è uno strumento che il Governo ripropone ormai dal 2016. Si tratta di una misura promossa dal Ministero della Cultura. Il suo scopo è infatti quello di diffondere strumenti culturali, incentivando l’acquisto di libri, giornali, biglietti del cinema, teatro e così via. Promuovere la cultura tra i neodiciottenni in ogni ambito, da quello dell’editoria fino al mondo dello spettacolo, dall’informazione fino alle lingue, è l’obiettivo del bonus che punta ad avvicinare i 18enni al patrimonio italiano. A prevedere il bonus cultura era stata la Legge di bilancio, che anche per il 2022 aveva dunque stanziato milioni per 18app.

Fino ad oggi hanno beneficiato del bonus cultura oltre 2 milioni di ragazzi. Lo Stato ha investito circa 1 miliardo. Ad essere coinvolti sono stati circa diecimila esercenti. Il modello del bonus 18app italiano è inoltre stato preso a modello da Paesi come Francia e Spagna, che negli ultimi anni hanno optato per l’approvazione di misure simili. Il Bonus Cultura è strettamente personale e dunque non può essere ceduto. Allo stesso modo non può essere scambiato o convertito in denaro. Il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Guardia di Finanza, controlla sul corretto utilizzo del bonus.











