18enne con polmoni “bruciati” dal coronavirus/ Salvato a Milano con trapianto record

Giovani “immuni” al coronavirus? Una certa narrazione sulla pandemia ha contribuito alla convinzione che solo adulti e anziani siano “vulnerabili”. I dati parlano chiaro: sono i soggetti più a rischio, ma le conseguenze del Covid-19 possono essere devastanti anche per i giovani. Lo dimostra il caso del 18enne con i polmoni “bruciati” dal coronavirus che è stato salvato grazie ad un trapianto record. Il ragazzo, sano e senza patologie pregresse, aveva contratto il Covid-19. In quattro giorni è finito in Rianimazione, per due mesi è rimasto collegato alla macchina per la circolazione extracorporea e poi è stato sottoposto a questo intervento, il primo di questo tipo in Europa. Si tratta di un trapianto bilaterale di polmoni eseguito lo scorso 18 maggio al Policlinico di Milano.

Sars-Cov-2 gli aveva “bruciato” i due organi, quindi nel giro di pochi giorni era incapace di respirare. L’incubo – come ricostruito dal Corriere della Sera – è cominciato il 2 marzo, con una febbre alta improvvisa. In pochi giorni è finito nella Terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, quindi intubato. “Solo un miracolo” avrebbe potuto salvarlo, avevano detto i medici alla famiglia.

MILANO, 18ENNE CON POLMONI “BRUCIATI” DAL CORONAVIRUS

Il 23 marzo, a causa del nuovo aggravarsi delle sue condizioni, il 18enne è stato collegato, in coma farmacologico, alla macchina salvavita Ecmo. Ma i polmoni erano compromessi. Ad aprile gli esperti della Chirurgia toracica e trapianti di polmone del Policlinico hanno deciso di provare il trapianto, consapevoli che un percorso simile era stato tentato solo in Cina. Lo hanno definito “un salto nel vuoto”. Ma la macchina del Centro nazionale trapianti si è messa in moto e il 18enne di Milano è stato inserito nella lista d’attesa urgente il 30 aprile. Pochi giorni dopo la segnalazione di un donatore disponibile, ma non idoneo. Le sue condizioni continuavano a peggiorare, sembrava ormai ad un passo dalla morte, poi la svolta. È stata individuata una coppia di organi idonei, donati da una persona morta in un’altra regione e negativa al coronavirus. Il trapianto è sempre delicato, figurarsi nel caso del 18enne e col coronavirus di mezzo.

“I polmoni apparivano lignei, estremamente pesanti e in alcune aree del tutto distrutti. È stato poi confermato all’esame microscopico un diffuso danno degli alveoli polmonari, con note di estesa fibrosi settale”, ha dichiarato Mario Nosotti, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica all’università degli Studi di Milano, al Corriere della Sera. Ma l’intervento si è concluso perfettamente ed è stata sospesa l’Ecmo. Oggi il 18enne è sveglio, collabora e segue la fisioterapia. Inoltre, è lentamente “svezzato” dal respiratore. Ma dovrà seguire una lunga riabilitazione. Nella delicata gestione post-operatoria è stato anche usato il plasma iper-immune.



