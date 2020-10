18enne morta ad Amelia per eroina/ Il ragazzo “Era il suo regalo di compleanno”

E’ morta a causa di una overdose di eroina Maria Chiara, la giovane 18enne che è stata trovata senza vita nel suo letto sabato scorso, poche ore dopo aver festeggiato il 18esimo compleanno, in quel di Amelia, in provincia di Terni. Come riferiscono i colleghi de Il Messaggero, la dose di eroina che la stessa giovane ha ingerito è risultata fatale, nonostante fosse la prima volta per lei. A raccontare come è andato il tutto è stato Francesco, il fidanzato della 18enne di Amelia, che è ora indagato per omissione di soccorso: “Era il regalo che aveva chiesto per il suo compleanno – ha spiegato lo stesso davanti ai carabinieri della compagnia locale – per lei era la prima volta”. Il giovane è stato ascoltato per ben sei ore dagli inquirenti per cercare di ricostruire nel dettaglio come aveva passato la giornata prima della morte della fidanzata. Francesco è sotto choc, continua a rimproverarsi per aver regalato a Maria Chiara una dose di eroina, come la stessa desiderava da tempo, ma purtroppo non si torna più indietro.

18ENNE MORTA AD AMELIA PER EROINA: UN BUCO DI DUE ORE PRIMA DELLA CHIAMATA DEI SOCCORSI

I due si erano recati assieme ad acquistare la “roba” venerdì scorso, dopo aver preso il treno per Roma dalla stazione di Attigliano, e aver poi raggiunto i luoghi dello spaccio. Attorno all’ora di pranzo la coppia aveva deciso di iniettarsi l’eroina, quindi il ritorno ad Amelia, nella provincia di Terni. Pare che Maria Chiara iniziasse già a non sentirsi bene, ma nonostante tutto si sarebbe recata con delle amiche per l’aperitivo, mentre il suo fidanzato tornava a casa. Poi la mattina seguente è successo quello che tristemente e noto: il ragazzo ha provato a svegliare la giovane che però non rispondeva. Ed è proprio in questo passaggio che gli inquirenti gli imputano la mancanza di soccorso, visto che fra la prima chiamata e quella al 118 sarebbero passate ben due ore come scrive Il Messaggero. Tutti i dettagli sono al vaglio dei carabinieri e dei pm che stanno continuando ad indagare.



