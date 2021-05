18enne pakistana scomparsa da Reggio Emilia/ Si era opposta a matrimonio combinato

Si indaga sulla misteriosa scomparsa di una giovane 18enne pakistana, Saman Abbas, della quale si sono perse le tracce da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove risiedeva. Come riferisce Il Resto del Carlino, fonti familiari parlerebbero di un allontanamento volontario in seguito al quale la ragazza sarebbe stata ospitata da parenti o amici ma al momento non sembra affatto chiaro dove possa essere. Il caso è tutt’altro che banale in quale potrebbe contemplare l’ombra – ed il dramma – dei matrimoni combinati, tipici della cultura della 18enne. Da una recente indagine, infatti, era trapelato che già in passato i genitori le avevano combinato un matrimonio con un cugino in Pakistan lo scorso dicembre. Proprio questo avrebbe sollevato alcuni dubbi da parte dei carabinieri che a maggio non sono riusciti a trovare la giovane in casa nel momento in cui dovevano notificarle un documento.

Ad insospettire ulteriormente i militari anche la decisione dei suoi genitori di lasciare improvvisamente la loro casa di via Colombo, a Novellara, insieme al fratello di Saman, partendo per il Pakistan per presunti problemi di salute di una sorella del capofamiglia.

18ENNE PAKISTANA SCOMPARSA DA REGGIO EMILIA: L’OMBRA DEL MATRIMONIO COMBINATO

Da circa un mese, dunque, non si avrebbero notizie sulla 18enne pakistana Saman Abbas scomparsa in circostanze misteriose. Ciò che è certo è che in passato la giovane si era già opposta ad un precedente matrimonio combinato al punto tale da essere stata allontanata dai genitori ed ospitata in una struttura protetta. Anche alla luce dell’episodio precedente, carabiniere e magistratura hanno avviato gli accertamenti del caso. Intanto è stata sottoposta sotto sequestro la casa della famiglia della 18enne, annessa all’azienda agricola per cui il capofamiglia lavora ed i carabinieri hanno eseguito degli accertamenti con l’ausilio dei cani molecolari. L’attenzione dei carabinieri si è a lungo concentrata nell’abitazione e nei campi circostanti. La speranza è che la giovane sia realmente ospite di amici o parenti ma al momento continuano le ricerche degli investigatori per scongiurare il peggio.

