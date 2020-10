18enne trovata morta in casa/ Giallo ad Amelia, il papà “Quell’uomo me l’ha circuita”

Tragedia e mistero ad Amelia, comune in provincia di Terni, dove una ragazza giovanissima è stata trovata morta nel suo letto. La vittima aveva compiuto 18 anni poche ore fa e i suoi genitori l’hanno trovata purtroppo senza vita nel letto della sua camera, nella mattinata di oggi, sabato 10 ottobre 2020. Una volta lanciati i soccorsi, sono intervenuti sul luogo segnalato i carabinieri della compagnia di Amelia, che hanno subito aperto un’indagine per cercare di fare chiarezza sulla vicenda. Al momento sembrerebbe essere esclusa la pista del suicidio, come riferito dai colleghi dell’edizione online de IlMessaggero, ma sono poche le certezze. La giovane trovata senza vita ad Amelia frequentava il quinto anno del liceo Donatelli di Terni, e quando gli uomini del 118 sono giunti nella sua abitazione, era ormai morta: inutili i soccorsi.

18ENNE TROVATA MORTA AD AMELIA: A LUGLIO LA MORTE DI FLAVIO E GIANLUCA

Il corpo della ragazza di Amelia è stato preso in carico dalle autorità e nei prossimi giorni è attesa l’autopsia da cui si saprà senza dubbio di più sulle sue cause di morte. Nel frattempo, ogni ipotesi non viene esclusa, e le forze dell’ordine avrebbero già ascoltato alcuni testimoni, gli ultimi contatti della 18enne deceduta ad Amelia oggi. Il quotidiano Il Messaggero riporta le parole del padre, che all’uscito dall’appartamenta dopo aver appreso la tragica notizia, avrebbe gridato disperato: “Quell’uomo me l’ha circuita, l’ha fatta cambiare. Lei non stava bene, era in cura da una psicologa ma adesso è morta”, anche se non è ben chiaro a chi si riferisse. La cosa certa è che Terni viene sconvolta da una nuova tragedia dopo la morte di Flavio e Gianluca, i due 15enni morti di overdose dopo aver assunto il metadone lo scorso mese di luglio: entrambi frequentavano la stessa scuola della 18enne, e non è da escludere che la stessa abbia avuto un crollo psicologico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA