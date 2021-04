18enne uccide il padre a coltellate con il fidanzato/ 53enne aggredito mentre dormiva

Ha ucciso il padre a coltellate con la complicità del suo fidanzato, perché il genitore si era fermamente opposto alla loro relazione, che non condivideva e da cui cercava di dissuadere la figlia diciottenne. Avellino è sotto choc per il parricidio ai danni di Aldo Gioa, 53enne di professione geometra e dipendente della Fca. Come dicevamo, l’uomo era contrario al sentimento nato tra la figlia e il suo compagno, un 23enne di Cervinara pregiudicato e, stando a quanto si apprende, con serie difficoltà connesse alla tossicodipendenza.

Doretta Graneris, la Belva di Vercelli/ Sterminò la famiglia ora vive nell'anonimato

Il delitto si è consumato nelle scorse ore, dopo cena, all’interno dell’abitazione di Gioa, che stava riposando sul divano di casa. La vittima è stata sorpresa nel sonno e, in base alle ricostruzioni effettuate in queste ore, sarebbe stato colpito ripetutamente con un grande coltello da caccia dal giovane, con la complicità della diciottenne. I due, in particolare, avrebbero pianificato l’omicidio da diverso tempo, fino ad arrivare ad attuare il loro diabolico piano, che ha lasciato di sasso un’intera città, approdando rapidamente sulle colonne delle principali testate giornalistiche.

Omicidio Sara Di Pietrantonio: ergastolo a Capuano/ Cassazione conferma pena Appello

UCCIDE IL PADRE A COLTELLATE CON IL FIDANZATO: 18ENNE IN CARCERE

Dopo l’uccisione del padre a coltellate, la diciottenne e il suo compagno sono stati fermati e trasferiti nella notte dietro le sbarre, con l’accusa di omicidio. A stoppare la loro fuga sono stati gli agenti della Squadra Mobile, che li hanno portati in Questura e, successivamente in carcere. L’atroce delitto si è consumato nella stessa casa in cui si trovavano anche la moglie e l’altra figlia di Aldo Gioa, le quali stavano riposando nelle loro stanze, salvo destarsi improvvisamente dal sonno quando hanno udito i lamenti disperati del 53enne, agonizzante in sala. Così, le due hanno prontamente allertato i soccorsi, ma nonostante la corsa disperata in ospedale, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta ed è spirato presso il nosocomio avellinese per via delle gravi lesioni rimediate. Un autentico dramma familiare che potrà arricchirsi di ulteriori dettagli nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE:

Renzo Tarabella, pluriomicida Rivarolo/ “Ho ucciso perché rimasto solo, il Covid…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA