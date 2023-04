18mila mucche morte dopo esplosione fabbrica/ Video: “Più grave incidente di sempre”

Choc in Texas, dove una fabbrica è esplosa provocando la morte di circa 18mila mucche. Come riferito dalle autorità locali, citate dal sito dell’agenzia Adnkronos, ad andare in fiamme è stato il caseificio di Southfork, vicino alla città di Dimmitt, e l’esplosione ha provocato anche il ferimento di una persona in maniera grave. “Si tratta del più mortale incendio avvenuto in una fattoria di bestiame nella storia del Texas; le indagini e lo sgombero richiederanno probabilmente del tempo”, le parole rilasciate ai media dal commissario statale per l’agricoltura Sid Miller.

Le autorità stanno indagando per cercare di capire cosa sia accaduto, ma al momento le origini dell’esplosione della fabbrica di mucche appaiono inspiegabili, anche se stando allo sceriffo della contea di Castro, Sal Ribera, ha spiegato alla CBS che non è da escludere un malfunzionamento del sistema di scarico dei fumi del letame, che potrebbe essersi riscaldato dando vita poi alla deflagrazione. L’Adnkronos ricorda come quasi tre milioni di animali da allevamento sono morti negli Stati Uniti fra il 2018 e il 2021 a seguito di incendi scoppiate nelle varie fattorie, l’ultimo appunto quello di questi giorni, il cui bilancio non è comunque ancora ufficiale.

FABBRICA DI MUCCHE ESPLODE: LA DENUNCIA DEGLI ANIMALISTI

Come da immagini che potete vedere anche nel video che trovate qui sotto, si vede un enorme colonna di fumo nero svettare nel cielo, quindi i resti della fabbrica completamente bruciata. Quando le forze dell’ordine e il personale sanitario è giunto sul luogo segnalato, purtroppo per le povere mucche non vi era già nulla da fare mentre una persona è stata rinvenuta in condizioni critiche e trasportata immediatamente presso l’ospedale più vicino.

Le fiamme si sono diffuse in una zona in cui vengono tenute le mucche prima delle mungitura, e gran parte del bestiame è rimasto ucciso dopo lo scoppio. Per l’Animal Welfare Institute di Washington DC se le 18mila morti verranno confermate si tratterà “di gran lunga” dell’incendio più grave di tutti i tempi per il bestiame.

