Il sito ufficiale della polizia postale ha ricevuto ben 195 segnalazioni di intenti suicidi nel corso del 2024. Numeri preoccupanti che purtroppo rischiano di essere superati nel corso del 2025 visto che, come si legge sul sito dell’Adnkronos, i dati relativi ai primi mesi di quest’anno sono superiori su base annua. Le segnalazioni arrivano di preciso al sito commissariatodips.it, dove vi è un’apposita sezione “segnala online”, attraverso cui, compilando un breve form con indirizzo email, numero di telefono, provincia e comune di residenza, si effettuano appunto varie segnalazioni di possibili reati ma anche intenti suicidi.

Stando a quanto precisa l’agenzia di stampa a fare click sono soprattutto i giovani utenti della rete, che sono vittime in molti casi di minacce ed estorsioni, e che si rivolgono alle autorità online prima ancora di denunciare il tutto ai propri genitori. Il commissariato online è caratterizzato da dieci diversi poliziotti con l’aggiunta di due psicologhe che possono intervenire al momento del bisogno, ed è un servizio che i giovani conoscono grazie alle numerose visite che la stessa polizia effettua nelle scuole, così come spiegato dalla responsabile Martina Di Nanni.

SEGNALAZIONI DI SUICIDI AL COMMISSARIATO ONLINE: “13ENNI IN PREDA ALLA DISPERAZIONE”

Ogni giorno le segnalazioni totali sono circa 600, e come detto in apertura molte delle stesse riguardano intenti suicidi. A far preoccupare è in particolare l’età dei denuncianti, visto che la stessa Di Nanni precisa che arrivano segnalazioni anche da “13enni in preda alla disperazione”, ma anche della vergogna perchè probabilmente vittime di revenge porn, e anche estorsioni sessuali. Tanti quindi i ragazzini che vengono ricattati, fin in tenera eta, con la minaccia ad esempio di divulgare foto intime e private nelle chat.

Il capo commissario spiega anche come nascono queste situazioni spiacevoli, che iniziano solitamente in maniera ingenua, quindi con qualche like e messaggio, dopo di che le conversazioni si fanno più intime, si arriva allo scambio (sempre assolutamente sconsigliato) di foto private, e dopo di che scatta l’estorsione, con chiamate minatorie, richieste di denaro con il rischio di finire online e tutto ciò che ne consegue.

SEGNALAZIONI DI SICUIDI AL COMMISSARIATO ONLINE: I CASI PIU’ DIFFUSI

Tali vicende hanno portato moltissime ragazze e ragazzi, anche molto giovani, a dei gesti estremi, la paura di essere giudicati ma soprattutto di restare “macchiati” per sempre, da qui le numerose richieste di aiuto al sito online della polizia. Una volta che vengono ricevute le segnalazioni, si cerca di capire quale sia la gravità della stessa, dopo di che si assegna una priorità cercando di identificare la persona che segnala e di geolocalizzarla, mandando eventualmente una volante sul posto, anche con l’aiuto delle psicologhe.

Fra le situazioni di pericolo più diffuse anche il furto dei profili Instagram, anche in questo caso ai danni dei più giovani e giovanissimi, ma anche la sottrazione di foto che vengono poi pubblicate su Onlyfans ad insaputa dei proprietari: “C’è sempre una soluzione, basta affidarsi a noi”, rassicura la dottoressa.