1989 – la svolta/ Su Rai 3 il film con Petra Schmidt-Schaller (oggi, 29 ottobre)

1989 – la svolta va in onda su Rai 3 oggi, 29 ottobre 2020, a partire dalle ore 21,20. Nel cast la Germania offre gli ottimi talenti di Petra Schmidt-Schaller, bionda interprete di un cinema raffinato anche se sminuito, a torto, per la sua predisposizione alla Tv e non al grande schermo. La ricordiamo in ‘Tatort’, serie televisiva poliziesca prodotta sia dalla Germania che dall’Austria e dalla Svizzera, una sinergia che ha puntato su questo serial televisivo, risposta europea ai CSI americani. Da non dimenticare anche il divertente e riflessivo ‘Almanya – La mia famiglia va in Germania (Almanya – Willkommen in Deutschland)’, una storia di immigrazione e accoglienza, adattamento ad una terra diversa dalla propria in chiave turo/teutonica, attrice quindi eclettica, brillante se vuole, seriosa e adatta alla suspense in altri contesti. Al suo fianco un grande attore danese, Ulrich Thomsen che il pubblico ha apprezzato in film di caratura come ‘Il mistero dell’acqua (The Weight of Water)’ o ‘Killing Me Softly – Uccidimi dolcemente (Killing Me Softly)’, ‘La comune (Kollektivet)’, oppure in serie Tv tra le quali la più celebre è ‘Banshee – La città del male (Banshee)’.

1989 – la svolta, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di 1989 la svolta. La Germania dell’Est è in forte declino, motivo per il quale l’agente segreto Saskia Strong inizia il suo perfido doppio gioco con le due Germanie. Il muro sta crollando e anche le certezze di spie e agenti ora al servizio di chi paga di più, senza etica e ideali, se non il denaro e il miglior offerente, anche in chiave politica. Eppure si definisce ancora al servizio della Stasi della Germania orientale, vive in clandestinità, con ovvia identità camuffata, a Berlino Ovest, conduce una vita apparentemente normale per quanto sia abile a fornire al suo paese informazioni relative alle politiche della Germania Federale con grande senso della segretezza, ma rimane comunque pericolosamente inaffidabile, d’altronde è una spia, un mercenario ideologico.

Saskia si camuffa come mogliettina fedele dell’americano Richard, hanno due figli, nessuno in famiglia sospetta che la moglie, o la mamma, sia agente della Stasi, un ruolo difficile per il quale fu ben addestrata in Berlino Est. Addirittura la sua professione prevede un ruolo di consulente tedesca all’interno della CIA, dentro la tana del nemico capitalista, ma nessuno lo sospetta. Però cade il muro, le certezze, si ridefiniscono ruoli e ideali, vite e amori, professioni e confini e Saskia in quella caduta vedrà l’inzio di una nuova vita, ma non vi riveliamo da quale parte.



