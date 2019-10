1994 L’ANNO ZERO/ Anticipazioni 4 ottobre: al via il capitolo finale della trilogia

1994 – L’ANNO ZERO, LA SERIE TV

Pronta al debutto la serie 1994: L’anno zero su Sky Atlantic, in onda in prima Tv assoluta nella prima serata di oggi, venerdì 4 ottobre 2019. Verranno trasmessi i primi due episodi. L’era di Berlusconi e Tangentopoli saranno ancora al centro della narrazione, per una trilogia che vedrà il ritorno di Stefano Accorsi nei panni dell’ex pubblicitario Leonardo Notte. Al suo fianco alcuni dei personaggi conosciuti già in precedenza, come Guido Caprino nel ruolo di Pietro Bosco e Miriam Leone in quello di Veronica Castello. Presenti all’appello anche Antonio Gerardi, che rivedremo nei panni di Antonio Di Pietro, Laura Chiatti per il personaggio di Arianna Rosato, mentre Paolo Pierobon presterà il volto a Silvio Berlusconi e Gledis Cinque a Irene Pivetti. Sotto la guida del regista Giuseppe Gargliardi, la terza e ultima stagione della trilogia verrà ambientata fra Roma e Milano e seguirà le azioni di tutti i personaggi coinvolti nella politica italiana dei primi anni Novanta. Inchieste come Mani Pulite sono passate alla storia, così come le elezioni che faranno da sfondo all’ascesa di Forza Italia. Sempre più lontano dal racconto corale, lo show si concentrerà sui personaggi e tematiche ben definite: ogni protagonista, principale o secondario, troverà la sua dimensione grazie ad otto episodi tutti da scoprire.

Ogni puntata avrà quindi un focus e uno stile originali, distaccandosi dagli altri e affrontando un solo momento. Cambia tono e cambia anche modalità di montaggio, persino le musiche e i colori. Ci si allontana dalla realtà seriale preconfezionata che spinge ad una monotonia collaterale, mentre ritornano in primo piano le storie e i volti. L’anno scelto per concludere l’arco narrativo ci parla del confronto televisivo fra Berlusconi e Achille Occhetto, sottola guida di un Enrico Mentana che da due anni dirige il Tg5. In seguito alla crisa avvenuta e raccontata in precedenza, seguiranno le elezioni per rinnovare Senato e Camera dei Deputati. Le prime, dal punto di vista storico, a svolgersi ad appena pochi anni dalle precedenti elezioni. La crisi provocata da Tangentopoli, che sfocerà in Mani Pulite, creerà uno scandalo all’interno della popolazione. Si guarderà nel minimo dettaglio ogni azione dei politici, alla ricerca dei corrotti e grazie al nuovo sistema elettorale che unirà proporzionale e maggioritario, in virtù della legge Mattarella adottata in seguito al referendum, nel ’93.

1994 – L’ANNO ZERO, ANTICIPAZIONI DEL 4 OTTOBRE 2019

EPISODIO 1 – Silvio Berlusconi decide di non rimanere con le mani legate e decide di portare avanti il suo progetto, più che ambizioso. Il leader televisivo vuole annientare Achille Occhetto e tutti gli ex comunisti che seguono le sue idee, soprattutto dopo che i primi sondaggi delle elezioni primaverili vedono la sua alleanza progressista come la super favorita alla vittoria. In poche settimane, Berluscono crea Forza Italia e risponde con un’alleanza che raccoglie Gianfranco Fini, Umberto Bossi e Pier Ferdinando Casini. Ex missini, Lega e democristiani si ritrovano così uniti da un unico obbiettivo, che porterà verso la vittoria del Cavaliere. Lo scontro con Occhetto non si terrà solo nel dietro le quinte, ma anche in tv, grazie alla decisione di Enrico Mentana di ospitare entrambi i leader politici nel suo salotto. Secondo l’esperto Gianni Pilo, sarà proprio quello scontro in tv a permettere agli italiani di guardare il Segretario del Partito Democratico della Sinistra con occhi diversi. “Mi dispiace dirlo, più che bene di Berlusconi dicevano male di Occhetto. Erano impietosi”, dice ad History Channel nel documentario creato in preparazione della serie tv.

EPISODIO 2 – Veronica è riuscita a raggiungere un traguardo importante e ad aprire le porte della politica. Nel secondo episodio, la vedremo pronta a decollare nei panni della parlamentare azzurra, anche se il compito non sarà così semplice. Nel suo caso non si tratta però di fare i conti con un ambiente ostile dal punto di vista politico: nonostante sia riuscita a dare una svolta alla sua vita, dovrà ancora subire pregiudizi e pettegolezziriguardo al suo passato. L’ex soubrette sente di essere arrivata ad una meta importante e di essere riuscita ad emergere dal dieto le quinte. Ora che ha il potere fra le sue mani, sogna una realtà ben diversa da quella che le si mostrerà davanti. Avrà anche modo di rivedere Pietro, ora con la Lega Nord, così come Leonardo. Con quest’ultimo troverà il modo di creare un’alleanza che permetta ad entrambi di conquistare gli obbiettivi prefissati.



