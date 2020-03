De Ligt via dalla Juventus?/ Calciomercato: Messi lo vuole al Barcellona

Matthijs De Ligt lascerà la Juventus già al termine dell’attuale stagione? La bomba di calciomercato arriva direttamente dalla Spagna, precisamente da Don Balon: il quotidiano, contrariamente a quanto si diceva nei giorni scorsi, afferma che il Barcellona non avrebbe rinunciato al proposito di mettere le mani sul centrale olandese. Il quale, dopo qualche tentennamento iniziale, si è preso la Juventus con carattere e disciplina tattica: le sue prestazioni sono in ascesa, a conferma del forte investimento (75 milioni) che la società bianconera ha fatto in estate per strapparlo alla concorrenza. Quella blaugrana in primis: ad un certo punto sembrava che De Ligt fosse destinato al Barcellona insieme a Frenkie De Jong, suo compagno nell’Ajax (e che in inverno lo aveva chiamato in Catalogna). Il popolo catalano sognava l’accoppiata orange, si è dovuto accontentare del solo centrocampista ma adesso potrebbe arrivare anche al difensore: stando alle indiscrezioni, sarebbe stato Leo Messi in persona a chiedere alla sua società di acquistare il numero 4 della Juventus. Un po’ la storia che ha portato De Ligt alla Continassa: dopo la finale di Nations League Cristiano Ronaldo aveva avvicinato l’avversario di quella sera e gli aveva chiesto di raggiungerlo in bianconero. Detto fatto, ma il matrimonio tra le parti potrebbe durare un solo anno.

DE LIGT VIA DALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, MESSI CHIAMA

Matthijs De Ligt resisterà alle sirene del Barcellona? Meglio: lo farà la Juventus? Il centrale olandese probabilmente avrebbe avuto un ingresso più “comodo” in bianconero, ma l’infortunio di Giorgio Chiellini lo ha costretto ad entrare subito nella mischia: nelle prime giornate l’ex Ajax si è fatto notare più per i falli di mano in area che altro, ma poi come detto il suo rendimento è salito di colpi e oggi De Ligt è vicino a quel rendimento che, a soli 20 anni, lo aveva reso capitano dei Lancieri semifinalisti di Champions League. La Juventus non ha la minima intenzione di privarsene ma il Barcellona, che in estate dovrà rivoluzionare la rosa in certi reparti, potrebbe mettere sul piatto una ingente somma di denaro e magari qualche contropartita tecnica; su tutti il centrocampista croato Ivan Rakitic, che i bianconeri monitorano da tempo e che potrebbe lasciare il Camp Nou. La stessa squadra catalana ha messo nel mirino anche Luiz Felipe, il brasiliano affermatosi nella Lazio; tuttavia, come abbiamo scritto su queste pagine, Claudio Lotito ha già pronto il rinnovo del contratto e dunque la pista biancoceleste si sarebbe raffreddata. La Juventus sarà dunque attesa da un’estate caldissima, nella quale dovrà provare a fare scudo per trattenere De Ligt.



