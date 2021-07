19enne rom violenta per sfregio anziana 91enne/ Vittima lo aveva denunciato per furto

Un ragazzo 19enne ha deciso di rapinare e violentare una 91enne, semplicemente per vendetta. Una vicenda choc riportata in queste ultime ore dai principali quotidiani italiani online, a cominciare da TgCom24.it, che racconta di come il tutto si avvenuto in un’abitazione di Asti, nota località del Piemonte. Secondo quanto emerso, l’anziana aveva denunciato il 19enne per un precedente furto, ed è per questo che si batte la pista dello stupro per “vendetta”. A compiere il folle gesto sarebbe un ragazzo residente in un campo nomade della stessa città piemontese, leggasi Euro Seferovic, che dopo essere stato individuato è stato in seguito arrestato dalla polizia.

A indirizzare gli agenti sulla strada giusta sarebbe stata la stessa anziana vittima di stupro, che avrebbe fornito indicazioni ai poliziotti in maniera estremamente lucida nonostante l’età e soprattutto il grave choc subito. In base a quanto riferisce TgCom24.it i fatti sarebbero avvenuti due mesi fa, il 20 di maggio, nella zona est della nota cittadina piemontese; Seferovic era riuscito ad entrare nell’abitazione dell’anziana signora dopo aver sfondato la porta finestra (già semiaperta) dello stesso edificio attraverso una grossa ascia, dopo di che avrebbe raggiunto la 91enne indifesa e senza alcuna remora le avrebbe strappato di dosso gli orecchini e la fede.

19ENNE VIOLENTA ANZIANA 91ENNE: “ARRESTATO E CONDOTTO IN CARCERE”

Un colpo quindi da pochi euro, ma lo stesso aggressore non era ancora soddisfatto e dopo aver raccattato qualche banconota, ha portato la donna in camera da letto, le ha tolto i vestiti e l’ha violentata. Federico Mastorci, capo della squadra mobile di Asti, ha spiegato: “Lunedì è stato arrestato e condotto al carcere Le Vallette di Torino, dove si trova un reparto di sex offender. Si è trattato di un gesto di sfregio, particolarmente violento nei confronti della signora”. La vittima, come detto sopra, aveva già subito un furto nella propria abitazione dallo stesso ragazzo qualche tempo fa.

