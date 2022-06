19enne travolta da moto fuori da scuola: è grave/ Dramma a Codogno: codice rosso

Tragedia a Codogno, dove una 19enne è stata investita all’uscita della sua scuola proprio in occasione dell’ultimo giorno di lezioni. Un dramma che si è consumato nella mattinata di oggi, mercoledì 8 giugno 2022, all’esterno del liceo “G. Novello” del paese collocato in provincia di Lodi e divenuto suo malgrado famoso a seguito della prima ondata Covid nel febbraio e nel marzo 2020. A travolgere la 19enne è stata una moto guidata da un ragazzo di 17 anni e la ragazza, nel sinistro stradale, ha rimediato un violento trauma cranico, che rende estremamente complicato e delicato il suo attuale quadro clinico.

19ENNE INVESTITA FUORI DALLA SUA SCUOLA A CODOGNO: SI TROVA IN OSPEDALE IN GRAVI CONDIZIONI

Non vi sono molte informazioni disponibili circa lo stato di salute della 19enne investita fuori dalla sua scuola a Codogno. Come scrive il quotidiano “Leggo”, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “San Matteo” di Pavia. Contemporaneamente, “fuori dalla scuola, in viale Papa Giovanni XXIII, sono intervenuti polizia locale, carabinieri e 118, con elisoccorso, automedica e ambulanza. Il 17enne alla guida della moto è stato valutato sul posto dai soccorritori, ma non trasportato in ospedale”. Adesso, inevitabilmente, tutte le preghiere riguardano le condizioni della ragazza e convergono verso un’unica speranza, denominata guarigione.

