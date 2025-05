Dramma a Torino dove un 19enne è stato ucciso in strada. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare dal Corriere della Sera, la vittima sarebbe stata brutalmente assassinata nella tarda serata di ieri, venerdì 2 maggio 2025. Il teatro dell’omicidio è via Monte Rosa, nel difficile quartiere Barriera di Milano, una zona dove i residenti sono esasperati per i continui schiamazzi, le urla ma anche e soprattutto liti e maleducazione. Una donna, parlando con le telecamere de Il Sole 24 Ore, ha infatti raccontato: “Io abito neanche a 50 metri da dove è avvenuto l’omicidio, sentiamo tutto”.

E ancora: “Di giorno son tranquilli ma la sera, appena arrivano le 19, comincia l’inferno vero e proprio, non hanno rispetto delle persone, giocano al pallone in mezzo alla strada, poi gridano, si lanciano le bottiglie, anche le uova fresche, l’olio, non ne possiamo più”. L’omicidio del 19enne sarebbe avvenuto attorno alle ore 23:30 di ieri e la vittima si chiamava Mamoud Diane, originario della Costa d’Avorio ma residente in Piemonte, nella provincia di Cuneo. Le forze dell’ordine hanno aperto una indagine e stanno visionando anche i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

19ENNE UCCISO IN STRADA A TORINO: L’OMICIDIO DOPO LA RISSA

Secondo quanto ricostruito sembra che il 19enne fosse in strada quando è stato raggiunto da una coltellata alla schiena. Purtroppo per il giovane, quel violento fendente non gli ha lasciato scampo visto che nonostante sia stato colpito da dietro gli ha trapassato il cuore, non lasciandogli scampo. Diversi passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi ma quando gli uomini del 118 si sono recati presso il luogo segnalato non vi era già più scampo per lo stesso.

Ma chi è stato e perchè? L’autore di tale brutale gesto è ancora ignoto visto che l’assassino, dopo aver accoltellato il 19enne, si è dato alla macchia e al momento resta in fuga, ma come detto sopra, si stanno visionando i filmati registrati dalle varie telecamere per capire quale percorso abbia fatto e dove sia finito: la sensazione è che sia questione di ore prima del suo arresto.

19ENNE UCCISO IN STRADA A TORINO: LA TESTIMONIANZA DI UN RESIDENTE

L’omicidio sarebbe giunto al termine di una discussione avvenuta fra via Monte Rosa e corso Novara, dopo di che ne sarebbe scaturita una maxi rissa fra due gang rivali, entrambe composte da ragazzi originari dell’Africa. Sono volati pugni, calci ma anche bottigliate. Dopo una sorta di “tregua” durata circa mezz’ora, la violenza è ripresa con Mamoud Diane che è rimasto di fatto da solo, e nonostante il suo tentativo di fuga è stato raggiunto da uno del gruppo rivale, che l’ha accoltellato a morte.

Un’altra residente racconta di aver visto la vittima essere stata aggredita alle spalle, dopo di che hanno picchiato il 19enne in maniera violentissima, per poi metterlo dentro un furgone. A quel punto lo avrebbero buttato fuori dal mezzo e lasciato morire in strada: si sarebbe trascinato agonizzante per alcuni metri, per poi esalare l’ultimo respiro.