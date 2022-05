2 adolescenti su 3 attenti alla salute fisica e mentale/ Studio: tra alimentazione e…

Gli adolescenti sono coscienti dell’importanza di preservare la salute fisica e mentale. Questo quanto emerge dello studio realizzato dal Dipartimento di Economia politica e Statistica dell’Università degli Studi di Siena. Secondo la ricerca, due giovani su tre dichiarano di essere attenti al benessere psico-fisico, ma non è tutto.

Come evidenziato in occasione dell’evento Fattore J a Roma – progetto promosso da Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia – gli adolescenti hanno le idee piuttosto chiare su come preservare la salute fisica e mentale: entrando nel dettaglio, secondo quattro ragazzi su cinque a ricetta per rimanere in buona salute si compone di un’alimentazione equilibrata, l’attività fisica e i rapporti sociali.

2 adolescenti su 3 attenti alla salute fisica e mentale

Elisabetta Durantini, dirigente scolastico del liceo “I. Kant” di Roma, nel corso della presentazione della ricerca ha sottolineato che la pandemia ha reso evidente l’importanza di una corretta informazione scientifica, oggi più decisiva che mai. “Consapevolezza e fiducia che paradossalmente sono venute a mancare negli ultimi due anni a causa del sovraccarico di informazioni che comunemente chiamiamo infodemia. Il 55esimo rapporto Censis ci ha restituito l’immagine di un paese irrazionale. Solo attraverso la collaborazione tra scuola, mondo scientifico e associazioni è possibile realizzare il sogno di un futuro migliore e raggiungere un obiettivo fondamentale: rendere i più giovani ambasciatori di messaggi di fiducia nella scienza”, le sue parole riportate da Quotidiano Sanità.

Per quanto riguarda le indagini sugli adolescenti, lo studio realizzato dal Dipartimento di Economia politica e Statistica della Università degli Studi di Siena ha messo in risalto che i giovani sono più inclini a modificare i propri comportamenti se esposti a informazioni scientifiche affidabili e verificate, anche se queste riguardano campi come l’abbigliamento e la moda.











