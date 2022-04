2 cavalieri a Londra/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Owen Wilson

2 cavalieri a Londra andrà in onda oggi, sabato 16 aprile, su Italia 1 dalle ore 14.00. Shanghai Knights è un film girato nel 2003 da David Dobkin. Il film è una commedia d’azione, sequel di Pallottole cinesi e vede come protagonisti Jackie Chan e Owen Wilson. Il soggetto è di Miles Millar e Alfred Gough; la sceneggiatura di Alfred Gough e Miles Millar; i produttori sono Gary Barber, Roger Birnbaum e Jonathan Glickman; la fotografia di Adrian Biddle; gli effetti speciali di Nick Allder e Matt Johnson; le musiche di Randy Edelman; la scenografia di Allan Cameron, Giles Masters, Tony Reading e Peter Young e i costumi di Anna B. Sheppard.

Due cavalieri a Londra, la trama del film: il sigillo imperiale

2 cavalieri a Londra è ambientato nel 1887: il padre di Chon Wang vive insieme alla figlia Lin nella Città Proibita, in Cina, custodendo il sigillo imperiale. L’imperatore viene a mancare e Wu Chan, il fratello invidioso, permette al Lord inglese Nelson Rathbone, di impossessarsi del sigillo, uccidendo il padre di Chon. In cambio Nelson vuole che Wu Chan lo aiuti a diventare re d’Inghilterra facendo un attacco a Londra contro i sovrani (regina inclusa). Nel frattempo Lin va in Inghilterra per recuperare il sigillo e avvisa il fratello Chon della morte del padre. Chon è lo sceriffo di Carson City e odia Wu Chan. Non appena riceve la lettera di Lin, va a New York e chiede l’aiuto di Roy O’Bannon, un ex sceriffo che da diversi anni lavora a New York come cameriere e come gigolò. Roy decide di aiutarlo e partono per Londra per fermare gli attentati ai regnanti inglesi. Intanto Nelson organizza una festa sul Tamigi per il cinquantesimo anniversario di regno della sovrana. Il piano è ucciderla mentre ci sono i fuochi d’artificio. Riusciranno Chon, Lin e Roy a fermarlo?

