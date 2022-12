2 Cavalieri A Londra/ Su Italia 1 il film con Jackie Chan e Owen Wilson

2 Cavalieri A Londra, film di Italia 1 diretto da David Dobkin

2 Cavalieri A Londra va in onda oggi, domenica 18 dicembre, su Italia 1 a partire dalle ore 14:15. Il film è una commedia avventurosa del 2003, girata tra Stati Uniti d’America e Hong Kong con la regia di David Dobkin. Prodotto dalla Touchstone Pictures e dalla Jackie Chan Films Limited, questo film ha un cast internazionale, perché recitano di nuovo insieme Jackie Chan e Owen Wilson, per la prima volta affiancati da Fann Wong e Aidan Gillen.

Il Grinch/ Su Italia 1 il film d'animazione tratto dal romanzo del Dr.Seuss

Il film2 Cavalieri A Londra è il sequel di Pallottole Cinesi, film di Tom Dey del 2000. Nel cast ritroviamo Jackie Chan, attore, produttore e stuntman esperto di arti marziali. Per le sue scene di combattimento, Chan non si avvale mai di controfigure e la sua lunga carriera cinematografica, che vanta oltre 200 pellicole, è stata premiata nel 2017 con l’Oscar alla Carriera.

Colpevole d'innocenza/ Su Rete 4 il film con Tommy Lee Jones

Owen Wilson esordisce nel 1996 ne Un Colpo da Dilettanti e poi a partire dal 2000 recita nel divertente ruolo di Kevin nella saga Ti Presento i Miei, con Robert De Niro, Dustin Hoffman e Ben Stiller; famoso anche per aver preso parte al cast de I Tenenbaum (2001), lo ritroviamo in Una Notte Al Museo accanto a Ben Stiller (2006) e in Midnight In Paris di Woody Allen nel 2011. Fann Wong nasce a Singapore ed esordisce a Taiwan recitando in uno spot per la TV, mentre in Italia è famosa per essere la prima ambasciatrice asiatica di Emporio Armani. Aidan Gillen, irlandese, esordisce al cinema nel 1987 con La Segreta Passione di Judith Hearne, nel 2008 recita in Blackout di Rigoberto Castañeda e nel 2012 ha una piccola parte ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno di Christopher Nolan. Il regista David Dobkin ha diretto anche Due Single am Nozze (2005), Cambio Vita (2011) e la serie TV Resident Alien nel 2021.

Le riserve/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves, Gene Hackman e Rhys Ifans

2 Cavalieri A Londra, la trama del film

In 2 Cavalieri A Londra siamo nel 1887, nella Città Proibita in Cina, dove il padre di Chon Wang (Jackie Chan) vive con la figlia Lin (Fann Wong) e la sua famiglia custodisce da generazioni il Sigillo Imperiale.

Quando il sovrano muore, il fratello Wu Chan, geloso, lascia che un Lord inglese (Aidan Gillen) si impadronisca del Sigillo e uccida il custode, ricattando poi Wu Chan affinché lo aiuti a divenire re d’Inghilterra, complottando contro la legittima sovrana, la regina Vittoria. Lin allora, parte per l’Inghilterra, avvisando Chon dell’assassinio del padre e cercando di recuperare il Sigillo. Chon Wang vive in America con la moglie e i figli ed è lo sceriffo di Carson City. Odia il fratello dell’Imperatore e appena scopre la verità, si mette sulle sue tracce, con l’aiuto dell’amico Roy (Owen Wilson).

Le vicende dei nostri eroi si spostano allora a Londra, dove Lord Rathbone vuole approfittare di una festa organizzata in onore della sovrana, per prendere il potere eliminando tutti gli eredi al trono. Fra colpi di scena, false accuse e persino una storia d’amore, il duello tra i nostri eroi e il malvagio Lord Rathbone finisce sul Big Ben, da dove inizierà una nuova vita per tutti i personaggi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA