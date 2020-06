2 FAST 2 FURIOUS, ITALIA 1/ Il talento di Paul Walker si è consacrato in questo film

Pubblicità

2 Fast 2 Furious è il secondo capitolo della saga cinematografica incentrata sulle corse clandestine Fast and Furious. Si può dire che questo capitolo ha consacrato il talento del compianto Paul Walker, dal momento che lui è il principale protagonista di tale episodio. Dal punto di vista commerciale, questo film fu un vero successo. Il budget di partenza della produzione fu di 76 milioni di dollari mentre l’incasso totale riuscì a superare i 236 milioni di dollari. Per quanto riguarda la critica professionale, il film ha ottenuto scarsi risultati, visto che il suo punteggio sul portale americano Rotten Tomatoes è di appena 36%. Il pubblico comunque lo ama ancora e molti lo considerano un cult dei film d’azione prodotti negli ultimi vent’anni. Il film è stato diretto da John Daniel Singleton, questo rimane l’unico capitolo con lui dietro alla macchina da presa. L’artista è venuto a mancare il 28 aprile del 2019 in seguito a un ictus.

Info e orario del film

2 Fast 2 Furious va in onda oggi, 5 giugno, in prima serata su Italia 1. Si tratta di una pellicola di genere azione che verrà trasmessa precisamente alle ore 21:30. Questo film ha debuttato nelle sale cinematografiche di tutto il mondo durante l’anno 2003 ed è stato diretto dal regista John Singleton. La sceneggiatura di questo film è stata curata da Derek Haas e Michale Brandt. Il cast del film è ricco di stelle di Hollywood come ad esempio il compianto Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris, Devon Aoki e Thom Barry. La fotografia del film è stata curata da Matthew Leonetti, il montaggio invece da Bruce Cannon e Dallas Puett. Infine, le musiche sono state realizzate dal compositore britannico David Arnold.

2 Fast 2 Furious, la trama del film

Ecco la trama di 2 Fast 2 Furious. Brian O’Conner ha scelto di diventare uno street racer e passare dalla parte sbagliata della legge. Per questa ragione ora è ricercato e sia poliziotti che federali sono sulle sue tracce. Brian si nasconde a Miami e non può fare a meno di dedicarsi alle corse clandestine. Tuttavia, un giorno i federali riescono ad incastrarlo e vogliono finalmente portarlo in prigione. Visti i suoi trascorsi comunque, gli propongono un piano: collaborare per arrestare un criminale in cambio della sua libertà. Brian dovrà quindi collaborare fianco a fianco con Roman Pearce e con Monica, un’attraente spia che lavora sotto copertura da quasi un anno ormai. Brian dovrà davvero prestare attenzione durante questa missione, perché ormai non sa più di chi fidarsi. Il suo scopo è quello quindi di portare a termine il suo incarico ma allo stesso tempo farà di tutto per sfuggire alla polizia e riuscire a guadagnarsi la libertà, dando sfogo alla sua anima da street rider.

Video, il trailer di 2 Fast 2 Furious



