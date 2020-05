2 single a nozze/ Video, su Italia 1 il film con Owen Wilson e Vince Vaughn

Pubblicità

2 single a nozze va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 21:30. Tratta di una pellicola realizzata nel 2005 negli Stati Uniti d’America con la regia che è stata affidata a David Dobkin mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati Curati da Steve Faber e Bob Fisher. La distribuzione di questa pellicola in Italia Ai botteghini è stata gestita dalla Eagle Pictures e nel cast sono presenti diversi attori molto famosi tra i quali ricordiamo Owen Wilson, Vince Vaughn, Rachel McAdams, Isla Fisher, Bradley Cooper, Christopher Walken, Jane Seymour e Keir O’Donnell.

2 single a nozze, la trama del film

Ecco la trama di 2 single a nozze. John e Jeremy sono due amici di vecchia data che, oltre a condividere la professione di avvocati divorzisti, hanno un particolare modo di passare il tempo libero. Infatti i due amici spesso e volentieri si imbucano ai matrimoni non solo per poter mangiare a sbaffo ma anche e soprattutto per poter conoscere delle donne affascinanti che possono essere facilmente abbordate spacciandosi per lontani parenti dei due sposi. Durante uno di questi due matrimoni i due ragazzi faranno la conoscenza delle due sorelle della sposa Gloria e Claire.

Tra di loro è immediato il colpo di fulmine anche se le loro relazioni andranno avanti in maniera molto differente. Jeremy e Gloria infatti si ritroveranno spesso e volentieri a fare l’amore, ma l’uomo non sembra per niente deciso con l’andare avanti con la relazione anche perché lei si dimostra molto presente ed appiccicosa.

Diversa è invece la situazione di John il quale deve fare i conti con una ragazza che è già impegnata peraltro con un uomo che la tradisce costantemente. Essendo John sempre più follemente innamorato di lei decide di non arrendersi e mette in atto qualsiasi tipologia di stratagemma pur di far apparire il fidanzato per quello che è ossia un traditore e soprattutto conquistare il suo cuore.

Per trascorrere ancora qualche altro giorno in loro compagnia, i due si fanno ospitare nella casa dei loro genitori spacciandosi per parenti molto alla larga e questo permetterà a John di capire se effettivamente ci siano o meno le possibilità di poter conquistare il cuore della propria amata. Tra mille disavventure e soprattutto fraintendimenti di vario genere, alla fine l’amore ancora una volta trionferà e soprattutto permetterà un esito finale veramente sorprendente e per certi versi inaspettato.

Video, il trailer di 2 single a nozze





