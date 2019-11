20 anni che siamo italiani, 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Gianna Nannini a Mika

ANTICIPAZIONI 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI PUNTATA 29 NOVEMBRE 2019

Venerdì 29 novembre, in prima serata, Raiuno trasmette la prima delle tre puntate del nuovo show dal titolo “20 anni che siamo italiani”. Padroni di casa dello spettacolo che sarà trasmesso in diretta dalla sede Rai di Milano saranno Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Una coppia inedita che, insieme, tra canzoni, aneddoti e ricordi, racconterà al pubblico come è cambiata l’Italia nei loro primi vent’anni da italiani. Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, insieme ai propri ospiti, festeggeranno così il loro anniversario con l’Italia. Per il cantautore napoletano sono, infatti, trascorsi esattamente 20 anni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. Lo stesso lasso di tempo è trascorso da quando una giovanissima Vanessa arrivò in Italia per lavorare prima nel mondo della moda e poi in tv e al cinema. Sarà, dunque, un viaggio speciale quello che i due artisti affronteranno in compagnia di tantissimi ospiti.

20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI: GLI OSPITI DELLA PRIMA PUNTATA

Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, insieme ai tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco nel corso delle tre serate, daranno vita a tanti momenti musicali accompagnati da un’orchestra composta da 26 elementi e diretta da Adriano Pennino. Non mancheranno, tuttavia, i momenti celebrativi e di riflessione con il pubblico che potrà condividere i propri ricordi utilizzando i social con l’hashtag #20AnniCheSiamoItaliani. Chi saranno, dunque, gli artisti che affiancheranno i padroni di casa nella prima puntata dello show 20 anni che siamo Italiani? Gianna Nannini, Claudio Amendola, Amadeus, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Mika, Marco Giallini, Umberto Tozzi e Raf, Laura Chiatti, Raphael Gualazzi, Sergio Cammariere, Morgan e Luché sono gli ospiti annunciati della prima serata.

LE PAROLE DI GIGI D’ALESSIO E VANESSA INCONTRADA

Complici, affiatati, divertenti e con un grandissimo entusiasmo, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada sono pronti a far compagnia al pubblico di Raiuno per tre prime serate durante le quali faranno sorridere, diveritere e riflettere tutti i telespettatori che, apprezzando i due conduttori rispettivamente come cantante e attrice, sono curiosi di vederli all’opera in uno show in prima serata. “Faremo tante cose insieme, sicuramente ci prenderemo in giro perché tra di noi è un gioco naturale. Non ci conoscevamo prima di questo programma, ma mi ha subito conquistata con la sua ironia e autoironia e per la sua generosità…Nello show ci scambieremo anche i ruoli, io mi cimenterò con il canto e lui con la recitazione“, ha raccontato la Incontrada in conferenza stampa. “Soprattutto ci divertiremo e sarà facile perché con Vanessa abbiamo trovato sin da subito una grande intesa. Lei è brillante e ironica, sa presentare, recitare, cantare, ballare. È sempre sorridente e spontanea, qualche volta anche un po’ svampita, quin-di mi diverto un po’ a prenderla in giro. Io e lei ci somigliamo, perché siamo normali”, ha aggiunto D’Alessio.



