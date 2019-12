20 anni che siamo italiani, 2a puntata/ Diretta, ospiti: da Emma a Ficarra e Picone

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio tornano in prima serata su Rai1 con la seconda puntata di “20 anni che siamo italiani“, lo show evento che i due artisti hanno realizzato per raccontare come è cambiata la loro vita in questi ultimi 20 anni. Un viaggio fatto di emozioni, ricordi, ma anche momenti divertenti che la modella ed attrice spagnola, naturalizzata italiana, e il cantautore napoletano hanno deciso di condividere con il pubblico italiano. In 20 anni tante cose sono cambiate: la loro vita, ma anche le usanze, i modi e i gusti nel nostro paese. Per l’occasione però Vanessa e Gigi non saranno da soli, visto che ad avvicendarsi sul palcoscenico ci saranno grandissimi ospiti provenienti dal mondo del cinema, della musica e dello spettacolo.

Emma Marrone, la più attesa della seconda puntata di “20 anni che siamo italiani”

Per la seconda puntata di “20 anni che siamo italiani“, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada potranno contare su un parterre di ospiti davvero importante. A cominciare da Emma Marrone che, dopo il successo di “Io Sono Bella” e la pubblicazione del nuovo album “Fortuna”, presenterà dal vivo il secondo singolo “Stupida Allegria”. Un ritorno importante sulle scene per Emma, la cantante nata ad Amici di Maria De Filippi, dopo un momento difficile di salute che l’ha costretta, lo scorso settembre, ad un ritiro forzato durante la promozione del singolo “Io sono Bella” scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Più bella e grintosa che mai, Emma ha sconfitto ancora una volta il male ed è tornata in pista ancora più forte, coraggiosa e caparbia. Non solo Emma tra gli ospiti della seconda puntata, visto che sul palcoscenico ci saranno anche il conduttore ed attore Flavio Insinna, l’attore Alessio Boni reduce dal successo de “La strada di Casa 2” e il film tv dedicato ad Enrico Piaggio.

Tutti gli ospiti di “20 anni che siamo italiani”

Ma non finisce qui, ospiti del secondo appuntamento dello show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada ci saranno anche l’attore e regista Michele Placido, Rocio Munoz Morales, la compagna di Raoul Bova, il duo Ficarra e Picone che presenteranno il loro primo film natalizio dal titolo “il primo Natale” dedicato alla figura di Gesù Bambini e il cantante Achille Lauro. Gli ospiti, con la complicità dei padroni di casa, regaleranno al pubblico in studio e a quello di Rai1 una serata all’insegna del divertimento e non solo. Insieme, infatti, saranno protagonisti di un viaggio fatto di sorrisi, riflessioni, musica e spassosi imprevisti. Ad accompagnare gli artisti ci sarà la grande Orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino e composta da 26 elementi.