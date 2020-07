20 anni che siamo italiani/ Diretta: da Anna Tatangelo a Nek e Pippo Baudo (Replica)

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio tornano in onda oggi, sabato 4 luglio, in prima serata su Raiuno, con la replica della terza ed ultima puntata di 20 anni che siamo italiani, lo show che ha conquistato i telespettatori alla fine del 2019 e che sta divertento il pubblico della rete ammiraglia della Rai anche con le repliche. La replica della puntata questa sera sarà l’occasione per rivedere insieme Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. La storia tra i due artisti è ormai finita, ma lo scorso dicembre, la Tatangelo e D’Alessio si ritrovarono sul palco di 20 anni che siamo italiani dando vita ad un emozionante duetto. Non mancherà il siparietto con Vanessa Incontrada che, tuttavia, lascerà la scena alla coppia che tornerà così ad emozionare il pubblico.

GLI OSPITI DI 20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI

Anna Tatangelo non sarà l’unica ospite della replica dell’ultima puntata di 20 anni che siamo italiani. Nel corso della serata, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada incontreranno tanti amici con cui duetteranno e daranno vista a siperarietti emozionanti e divertenti. Sul palco, così, accanto ai due padroni di cana ci saranno: Alessandro Siani, Nino D’Angelo, Pippo Baudo, Nek, Niccolò Agliardi, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno e Gigi Marzullo. Grandi ospiti per una serata che si preannuncia assolutamente imperdibile sia per chi ha semplicemente voglia di rivederla sia per chi non l’ha mai vista. Proprio Marzullo si lascerà andare ad un elogio nei confronti dei conduttori e di uno degli altri ospiti. “Flavio Insinna è uno dei conduttori migliori della Rai. Vanessa è la classica donna che ogni nostra mamma vorrebbe che noi sposassimo. E’ bella, ha un fisico perfetto. Gigi D’Alessio un grande. Io ho visto crescere tutti e non invecchio? Forse devo ancora crescere. Voi siete la dimostrazione che la Rai può regalare emozioni divertendosi”.

IL DISCORSO DI CHIUSURA

Sono tanti i temi che sono stati affrontati nel corso delle prime due puntate di 20 anni che siamo italiani. Nel corso della terza ed ultima puntata sarà così affrontato il tema del pregiudizio con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che, pur non conoscendosi prima, sono riusciti a lavorare insieme, ma soprattutto a rispettari e a volersi bene. “Quando si alimenta un pregiudizio ti allontani dalla realtà. Quello che non conosciamo può insegnarci qualcosa. Guardate noi…”, saranno le parole con cui i due padroni di casa inviteranno i telespettatori a guardare sempre oltre.



