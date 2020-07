20 ANNI CHE SIAMO ITALIANI/ Gigi e Vanessa accoppiata vincente (oltre i pregiudizi)

Terza e ultima puntata per 20 anni che siamo italiani, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada andato in onda in prima visione nel novembre scorso. In questa puntata, Gigi e Vanessa non ci hanno regalato grandissime sorprese, preferendo andare avanti sulla falsa riga di quanto è accaduto una e due settimane fa. In sostanza, sono state proposte le “seconde” e le “terze” parti di quegli sketch con cui si sono fatti conoscere come coppia nel corso dei primi due appuntamenti. Presente anche Flavio Insinna, protagonista con loro del consueto “momento domande” sotto forma di quiz (una volta) e di intervista di Marzullo (la seconda). A proposito di Marzullo! Ebbene sì: c’è anche lui, tra gli ospiti di stasera, protagonista di uno spazio in cui vengono riproposte le vecchie ospitate a Sottovoce dei due conduttori.

A 20 anni che siamo italiani si parla di “sogni”

Quello con Marzullo è, nei fatti, il momento più divertente dell’intera trasmissione televisiva. È interessante notare come i due siano cambiati nel tempo e come lei – soprattutto – sia riuscita a migliorare il suo italiano. Ai tempi, la giovane Vanessa Incontrada parlava con un marcato accento spagnolo e tendeva a prendere fischi per fiaschi. Rivediamo il momento in cui Gigi (Marzullo) le chiede di raccontare un suo sogno ricorrente, e lei se ne esce con il suo sogno (desiderio, progetto) concreto per il futuro. Anche oggi, sollecitata da Flavio Insinna, incappa nello stesso errore: “Sogno di diventare di nuovo mamma”, risponde con semplicità. Salvo poi afferrare e scoppiare a ridere: era di sogni “a occhi chiusi”, che si parlava.

20 anni che siamo italiani: grande intesa tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Sarà che Vanessa Incontrada, al contrario dello standard stereotipato spagnolo, è una che preferisce sognare a occhi aperti; almeno, ordinariamente, quest’ultima tipologia di sogni è più concreta e quindi ci sono più possibilità che si realizzi. Fatto sta che è già la seconda volta che commette uno sbaglio del genere. Migliore la comprensione e l’intesa con il suo compagno d’avventura Gigi D’Alessio, su cui inizialmente si nutriva qualche sospetto: per esempio, molti, tra il pubblico, si chiedono se Gigi sia davvero diplomato al conservatorio. Risposta: sì. Vanessa parla apertamente di questo pregiudizio su di lui a 20 anni che siamo italiani, mettendo subito in chiaro che si tratta di una domanda a dir poco antipatica. Non meno di quella che qualcuno si fa quando si imbatte in un suo spettacolo: “Possibile che sia anche brava, oltre che bella?”. La risposta, anche qui, è “sì”. Nel monologo finale, che come si capisce riguarda proprio i pregiudizi, i due conduttori confessano di averne avuti anche a proposito di questa nuova esperienza insieme: “Io e lei/lui? Che c’entriamo?”, si sono chiesti praticamente all’unisono prima di accettare la proposta dell’azienda. Alla fine, comunque, la risposta l’ha data il successo.



