20 Anni che Siamo Italiani/ La Mannoia salva Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

E’ stata Fiorella Mannoia, con una straordinaria interpretazione del Peso del Coraggio, a salvare la prima puntata di 20 Anni che siamo Italiani. Una puntata che ha visto il duo inedito formato da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio non incantare alla conduzione. Nonostante l’impegno gran parte delle gag sono apparse macchinose e costruite, a volte quasi eterne, ma rivitalizzate da una lunga lista di ospiti che almeno sono riusciti a mantenere alta l’attenzione del pubblico. Non sono mancate infatti le esibizioni gradevoli e coinvolgenti, come quella di Gianna Nannini, Raf e Umberto Tozzi. Per gli attori Marco Giallini, Laura Chiatti e Claudio Amendola hanno fatto la propria parte, intrattenendo il pubblico di Raiuno per la durata di tutta la puntata. Alla fine la differenza è stata fatta proprio dagli ospiti di 20 Anni che Siamo Italiani.

Gli strafalcioni di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada

Esibizione dopo esibizione, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno preso spazio a 20 Anni che siamo Italiani, ritagliandosi i propri attimi da protagonisti. Nel corso della puntata i due conduttori si sono punzecchiati amorevolmente, giocando sui doppi sensi ma senza mai prendersi troppo sul serio. Ad un certo punto l’artista napoletano ha chiesto alla Incontrada: “Tu googli?”. “Oh sì, io googlo sempre in tutte le posizioni”, gli ha risposto. Un botta e risposta immediato insomma, in questo caso anche divertente, con tanto di strafalcioni probabilmente voluti e cercati. La Incontrada chiede aiuto a D’Alessio sui tempi verbali: “Se vent’anni fa googlassimo, avessimo…fossimo…o ma com’è che si dice?”. “Ahh se c’è una cosa che non devi mai chiedermi sono i verbi. Se avrebbero googlato? se avessimo potuto? Se vent’anni fa avessimo studiato questa è la verità”.

20 anni che siamo Italiani: in fondo il pubblico si è divertito

D’Alessio e la Incontrada non saranno stati il massimo in termini di coinvolgimento, ma la sensazione è che durante la puntata di 20 anni che siamo Italiani il pubblico alla fine si sia divertito. Un po’ per le gag, un po’ per i tanti ospiti e artisti che hanno impreziosito la serata. Tra gli sketch più apprezzati la finta scenata di gelosia di Vanessa Incontrada nei confronti di Laura Chiatti, ma anche le lacrime (vere) della spagnola dopo l’esibizione di Fiorella Mannoia. Il pubblico da casa e in studio si è divertito ed emozionato; gli appassionati di musica hanno avuto l’opportunità di ascoltare grande stelle come Mika, Gianna Nannini, Raf, Umberto Tozzi e tanti altri.



© RIPRODUZIONE RISERVATA