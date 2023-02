20% anziani italiani è vittima di abusi/ Progetto Ue: screening per prevenirli

Il 20 per cento degli anziani italiani sarebbe vittima di abusi. Il condizionale è d’obbligo, in quanto, purtroppo, non esistono statistiche ufficiali che aiutino a incorniciare e a quantificare il fenomeno, ma di sicuro l’emergenza c’è e va arginata al più presto. Si colloca in questo senso il progetto “Erasmus+ SAVE”, finanziato dall’Ue e che ha riunito cinque Paesi partner (Polonia, Italia, Finlandia, Portogallo e Cipro) nella promozione di pratiche di screening, che dovrebbero portare a individuare queste pratiche sin dai loro esordi.

"Suicidi in carcere? Aumentare telefonate a famiglie"/ Esperto "Migliorano la vita"

Come si legge sulle colonne del quotidiano “Il Dubbio” (edizione di sabato 25 febbraio 2023, ndr), per il nostro Paese “hanno partecipato la Cooperativa Ans (Anziani e non solo) di Carpi (Modena) e la Cooperativa sociale Cadiai di Bologna”, che hanno presentato i risultati dell’iniziativa durante il seminario “Fare screening per l’abuso agli anziani”. In particolare, l’obiettivo del progetto è quello di “diffondere la conoscenza e testare la validità degli strumenti utilizzati negli screening; migliorare la capacità dei professionisti socio sanitari di individuare, contrastare, segnalare casi di abuso; realizzare per loro un programma formativo articolato”.

Crotone, naufragio migranti: decine di morti/ Barcone contro scogli per mare agitato

ABUSI SUGLI ANZIANI: IL PROGETTO “ERASMUS+ SAVE” PUNTA A CONTRASTARE IL FENOMENO

L’individuazione degli abusi sugli anziani coinvolge non soltanto gli addetti ai lavori impegnati in contesti residenziali, domiciliari e nelle strutture nosocomiali, ma anche formatori e decisori in ambito socio-sanitario. Ancora “Il Dubbio” chiarisce: “Sulla base del risultato della ricerca, emerge che il vantaggio più rilevante dello screening degli anziani per l’abuso è che non può esserci alcun intervento sull’abuso senza la sua identificazione. Le procedure di screening offrono una metodologia basata sulla ricerca per identificare l’abuso sugli anziani e aiutano anche a documentare i casi in modo sistematico. La diffusione di queste procedure aiuta anche a sensibilizzare gli operatori sociali e sanitari sugli abusi sugli anziani”.

Risultati Primarie Pd quando si sanno?/ Orari e come funziona spoglio sul Segretario

Sulle colonne di “Redattore Sociale”, Stefano Grassi, psicologo di Cadiai, ha detto: “Le conclusioni della sperimentazione hanno mostrato che effettuare screening per le diverse forme di violenza sugli anziani è un lavoro complesso ma praticabile. La violenza psicologica è la forma di violenza più difficile da misurare e osservare, ma, in linea con i risultati della letteratura, è risultata nello screening effettuato la forma più comune di violenza. Occorre quindi proseguire su questa strada per diffondere gli screening e favorire il riconoscimento precoce di tutte le forme di violenza sugli anziani abusati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA