20 chili di guai… e una tonnellata di gioia/ Su Rete 4 il film con Tony Curtis

20 chili di guai… e una tonnellata di gioia va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, a partire dalle 16.35. Si tratta di una commedia sentimentale del 1963 distribuita da Universal e prodotta da Curtis. La regia è di Norman Jewison, in 59 anni di carriera ha diretto 27 film. Nel 1999 ha vinto 1 Premio Oscar alla memoria Irving G. Thalberg Norman, mentre nel 1988 al festival di Berlino ha ricevuto Premio Orso d’argento come miglior regista per Stregata dalla luna.

I suoi recenti lavori sono Caccia all’uomo e Hurricane il grido dell’innocenza. L’attore principale è Tony Curtis conosciuto dal pubblico italiano per aver interpretato negli anni 70 la serie tv Attenti a quei due con Roger Mooore. L’attore in 47 anni di carriera ha interpretato 78 film e vinto 2 Golden Globe e 1 Davide di Donatello. Ha interpretato film come: – Operazione sottoveste, A qualcuno piace caldo, Spartacus – dove è presente una scena ritenuta troppo “hot” per quell’epoca. La protagonista femminile è Mary Murphy, in 26 anni di carriera ha interpretato 18 film i più recenti sono: La ragazza del riformatorio e L’ultimo buscadero.

20 chili di guai… e una tonnellata di gioia, la trama: un direttore d’hotel ricercato dalla polizia

Leggiamo da vicino la trama di 20 chili di guai… e una tonnellata di gioia. Steve (Tony Curtis) dirige un hotel di lusso con all’interno un casinò, è ricercato dalla polizia perché da anni non versa gli alimenti alla moglie che odia. Un giorno accade qualcosa che rivoluziona l’esistenza dell’uomo. In albergo giunge la nipote del proprietario che desidera esibirsi al teatro adiacente il casinò e vuole fare una bella figura. Steve è costretto a mettere in campo tutte le sue capacità organizzative per non far sfigurare la ragazza e mantenere alta la sua posizione.

A complicare la situazione è la presenza di una bambina, lasciata in albergo dal padre per qualche ora, ma alla fine non è mai tornato a riprendersela. Steve decide di dedicarsi alle cure della minorenne e tutto lo staff dell’albergo si mette a sua disposizione. Nel frattempo l’uomo è a stretto contatto con Chris per l’allestimento delle scene.

All’improvviso Steve viene devastato da una brutta notizia: il padre della bambina è morto in un incidente stradale e la piccola è rimasta sola, deve essere consegnata alla polizia. L’uomo affezionato alla piccola non se la sente di abbandonarla e senza dirle nulla della scomparsa del genitore, organizza un viaggio al parco giochi Disneyland. Steve viene fermato e arrestato per mancato pagamento degli alimenti alla moglie e per aver sequestrato la piccola. La storia però ha un lieto fine perché Chris decide di sposare Steve e chiedono l’adozione della bambina e per festeggiare partono tutte e tre per Disneyland.

