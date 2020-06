“20 mila migranti pronti a partire verso l’Italia”/ L’allarme dei Servizi segreti

Pubblicità

Arriva l’allarme dei Servizi segreti: 20 mila migranti pronti a sbarcare in Italia da Libia e Turchia. Questo quanto si legge nel dossier consegnato dall’Aise al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese: come spiegano i colleghi del Corriere della Sera, la Libia sarebbe pronta ad allentare i controlli, così da consentire ai migranti di partire. Una situazione delicata che si lega alla Turchia ed al suo presidente Recep Erdogan: il numero uno di Ankara è pronto a “ricattare” così l’Europa per poter ottenere maggiori concessioni. E l’Italia sarebbe la prima a farne le spese, con 20 mila persone pronte a fare il viaggio della speranza: questo il dato stimato dagli ultimi report dei Servizi in vista della “fine” dell’epidemia.

Pubblicità

“20 MILA MIGRANTI PRONTI A PARTIRE”

Il Corriere della Sera mette in risalto che, nel corso del lockdown mondiale, i migranti si sono affidati a milizie e trafficanti in attesa di trovare un mezzo su cui imbarcarsi e nel corso delle prossime settimane gli sbarchi potrebbero riprendere a ritmo elevato: l’ultimo bollettino del ministero dell’Interno recita 5.461 persone approdate in Italia fino a ieri. Nel 2019, invece, il dato era arrivato a 1.878. Un altro dato da non sottovalutare è il ritorno in mare delle organizzazioni non governative, rimaste ferme nel corso dell’apice dell’emergenza coronavirus: la Sea Watch ha ripreso l’attività di pattugliamento e soccorso due giorni fa, ma anche altre Ong sono pronte a tornare in acqua. Il Corriere precisa inoltre che il Governo italiano ha dato il via alla trattativa con Tripoli, offrendo consegna di mezzi e aiuti già promessi in passato…



© RIPRODUZIONE RISERVATA