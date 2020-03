Gonzalo Montiel/ Calciomercato Roma, Petrachi punta il giovane giocatore del River

La Roma è vigile sul calciomercato e continua a sondare la pista che porta ai giovani. Stando a quanto riporta il quotidiano argentino Olé, il direttore sportivo Gianluca Petrachi avrebbe messo gli occhi su Gonzalo Montiel: un terzino destro di 23 anni (compiuti il primo giorno di gennaio) che gioca nel River Plate. Cresciuto nel club di Buenos Aires, Montiel fa parte della prima squadra da ormai quattro anni: in questa stagione ha trovato continuità e, pur senza gol, è stato schierato titolare in 19 delle 22 partite di campionato (cioè quelle che ha giocato) disputando anche una gara di Copa Libertadores, clamorosamente vinta 8-0 contro il Binacional. Un rendimento che è in ascesa costante, e che già l’anno scorso gli aveva permesso di mettere insieme 33 partite; nel Mondiale per Club aveva giocato la semifinale contro l’Al Ain, persa ai calci di rigore, e in Libertadores era stato un punto fermo di una squadra che aveva perso la finale contro il Flamengo, dopo aver eliminato il Boca Juniors. Un anno fa Montiel ha anche guadagnato la maglia della nazionale: quattro presenze da titolare, sempre in amichevole, ma Lionel Scaloni lo tiene in grande considerazione.

MONTIEL ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, SERVONO 20 MILIONI

Per strappare Gonzalo Montiel alla concorrenza di calciomercato servono 20 milioni di euro: questa è la clausola risolutiva che il River Plate ha messo sul terzino destro, un prezzo che eventualmente potrebbe essere trattabile magari con l’inserimento di qualche contropartita. Tra le squadre interessate al ragazzo argentino ci sarebbe anche l’Inter, oltre a due realtà di Premier League come West Ham e Crystal Palace; in particolare attenzione agli Hammers, che qualche anno fa erano andati in Sudamerica a prendere Carlos Tevez e Javier Mascherano lanciandoli nel calcio europeo. La Roma tatticamente potrebbe pensare di lanciare Montiel come titolare sulla sua fascia di competenza, tenendo eventualmente Davide Santon come rimpiazzo; a sinistra invece si punterebbe su Leonardo Spinazzola vendendo Aleksandr Kolarov (per il quale, come avevamo riferito, si potrebbero aprire le porte della dirigenza in caso di ritiro) e poi si potrebbe puntare su un giovane del vivaio o un altro acquisto. Questo, senza considerare il possibile ritorno di Alessandro Florenzi che però, in prestito al Valencia, non pare destinato a rivestire la maglia giallorossa. Su di lui c’è la Fiorentina, e la trattativa sarebbe anche in fase avanzata.



