Mauro Icardi è uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus. L’attaccante argentino, lo abbiamo detto a più riprese, sembra destinato a lasciare il Psg: i transalpini hanno un diritto di riscatto a 70 milioni di euro ma nel contratto che lega Maurito al club parigino c’è una clausola che gli consentirebbe di liberarsi anche qualora il desiderio della società fosse quello di confermarlo. La Juventus da tempo segue l’evoluzione del bomber, che avrebbe voluto acquistare anche ai tempi della rottura con l’Inter; abbiamo già riportato che pagando la cifra corrispondente al riscatto l’affare si potrebbe fare, e che lo stesso Icardi vedrebbe di buon occhio un approdo in bianconero; tuttavia, anche per l’emergenza Coronavirus che inevitabilmente avrà effetti non secondari sulle casse dei club, in estate si potrebbe ragionare maggiormente sui prestiti e gli scambi. Da questo punto di vista, Fabio Paratici ha sicuramente gli argomenti giusti per convincere Leonardo (che è il principale sponsor dell’argentino, ma dovrà cedere qualora le volontà del giocatore non corrispondessero alla sua) e accaparrarsi un centravanti che sarebbe il sostituto naturale di Gonzalo Higuain. Vediamo allora quali calciatori potrebbero convincere il direttore sportivo del Psg.

ICARDI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO, LE POSSIBILI CONTROPARTITE

Per arrivare a Mauro Icardi nella prossima sessione di calciomercato, la Juventus ragiona su almeno tre contropartite. La prima è assolutamente gradita al Psg: si tratta di Mattia De Sciglio, già destinato nella capitale francese a gennaio ma poi rimasto in bianconero (a Torino sarebbe dovuto arrivare Layvin Kurzawa). Sarebbe la soluzione ideale per sostituire Thomas Meunier, in scadenza di contratto e destinato ad altri lidi; verosimilmente però Leonardo contempla altre soluzioni, prima delle quali quel Miralem Pjanic del quale avevamo già parlato, che alla Juventus avrebbe meno spazio per lo spostamento di Rodrigo Bentancur a regista e la cui partenza permetterebbe di risparmiare sull’ingaggio. Poi c’è Douglas Costa: il laterale brasiliano non è riuscito ad avere costanza con la maglia bianconera, giunto alla terza stagione potrebbe anche essere arrivato al capolinea della sua avventura italiana mentre al Psg potrebbe essere comunque importante, come titolare o prima alternativa in un tridente che, con la partenza di Icardi, potrebbe prevedere Kylian Mbappe definitivamente impiegato nel ruolo di prima punta.



