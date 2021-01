2020 anno degli ufo: avvistamenti record in Italia +57%/ Picco nel lockdown di aprile

Il 2020 è stato l’anno del covid… e degli ufo. Proprio così perchè mai come nell’anno chiusosi meno di 20 giorni fa si sono verificati avvistamenti di ufo in Italia, e a segnalarlo è il CUN, il Centro Ufologico Nazionale, nel rapporto riguardante appunto le segnalazioni di oggetti volanti non identificati nel corso dell’anno solare 2020. Nel dettaglio, come si legge su IlFattoQuotidiano.it, sono stati segnalati ben 380 ufo attraverso il servizio Ufoline, il che significa che rispetto al 2019 si è registrato un incremento pari al 57% (l’anno prima erano state 241 le segnalazioni).

Come fa sapere il CUN è probabile che queste segnalazioni siano state condizionate dall’attività di Space X, l’azienda di Elon Musk, e i suoi due voli di maggio e settembre 2020: “Il 41% delle segnalazioni – specifica il centro ufologico nazionale – sono infatti da attribuire al passaggio dei Satelliti Starlink, con un flap nei mesi di marzo ed aprile 2020”.

2020 ANNO DEGLI UFO ITALIA: A ROMA I MAGGIORI AVVISTAMENTI

In merito alle segnalazioni di ufo ricevute, più della metà ha riguardato fenomeni naturali che l’utente non è stato in grado di riconoscere, mentre il 25% ha fatto riferimento a delle osservazioni notturne non identificate attraverso foto scattate o video girati; infine il 6% ha riguardato avvistamenti diurni. Infine c’è stata una buona fetta, pari al 20%, che ha testimoniato errori fotografici e/o di filmati video. In merito alle zone di avvistamento, invece, Roma ha svettato con 23 segnalazioni, seguita da Torino e Napoli a quota 9, quindi Firenze a 8, Bologna, Milano e Treviso con 6, e infine Lucca con 5 segnalazioni in un anno. Il CUN sottolinea un aspetto decisamente singolare ovvero che il picco di avvistamenti si è avuto ad aprile dell’anno scorso, in concomitanza con il lockdown a seguito della pandemia di covid: ben 75 segnalazioni, più del doppio rispetto alle 29 del mese precedente.



