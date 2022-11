20enne maltratta la madre e va in carcere: esce e ricomincia/ Arrestato di nuovo

20enne arrestato nuovamente per maltrattamenti alla madre

A Busto Arsizio, un ventenne è stato arrestato per maltrattamenti ed estorsioni nei confronti della madre. Il giovane era uscito dal carcere pochi mesi fa, dopo aver scontato due anni di pena sempre per maltrattamenti nei confronti della donna. Il giovane, che è tossicodipendente, quando è uscito dal carcere ha ripreso a consumare stupefacenti con una propensione per eroina e crack. Il 20enne costringeva la madre ad accompagnarlo ad acquistare droga, avendo la patente revocata. Il ragazzo acquistava la droga nei boschi limitrofi a Busto Arsizio, obbligando la donna a dargli considerevoli somme di denaro per comprare l’eroina.

Quando la mamma si rifiutava di dar i soldi al 20enne, lui la minacciava e ricattava. La donna, che versa in una condizione di difficoltà economiche, lo ha denunciato nuovamente, visti anche i maltrattamenti fisici e mentali. Il ventenne è stato dunque arrestato nuovamente e portato in carcere.

Le condizioni di vita e le difficoltà economiche della donna, madre del 20enne, l’hanno convinta a rivolgersi alle forze dell’ordine, che hanno raccolto le sue dichiarazioni. La mamma ha raccontato che da parte del figlio 20enne subiva maltrattamenti, prevaricazioni e le ingiurie. Il ragazzo la minacciava di ucciderla o di uccidersi a sua volta se non lo avesse accompagnato nei boschi a comprare la droga.

Il quadro della situazione ha convinto il GIP ad accettare la richiesta della Procura della Repubblica: ai danni del giovane 20enne è stato emesso un provvedimento restrittivo. Gli agenti del Commissariato, sabato mattina, hanno portato nuovamente in carcere il ventenne. Nella sua abitazione, nel corso della perquisizione, sono stati trovati 6 grammi di eroina e dell’hashish.

