A Sesto San Giovanni un incendio sospetto: un 20enne trovato morto in un appartamento con delle ferite d'arma da taglio, cosa è successo?

E’ giallo a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano e di Monza, dove un 20enne è stato trovato senza vita dopo un incendio che è scoppiato la notte di due giorni fa, a cavallo fra lunedì 22 e martedì 23 luglio 2025. L’episodio è avvenuto attorno alle ore 3:40 in via Fogagnolo 130, quando le fiamme hanno avvolto il piano terra di un piccolo condominio di 4 piani.

Nel giro di pochi minuti gli uomini dei vigili del fuoco si sono recati sul luogo segnalato ma quando hanno messo in sicurezza l’abitazione spegnendo tutte le fiamme, si sono accorti della presenza di un corpo, quello appunto del 20enne di cui sopra. Secondo quanto scrive TgCom24.it, il cadavere della vittima era semicarbonizzato ma sullo stesso sono state rinvenute delle ferite di arma da taglio. E’ stato quindi ucciso e poi il killer ha eventualmente dato alle fiamme l’edificio, oppure lo stesso 20enne si è suicidato magari mentre appiccava l’incendio?

20ENNE MORTO A SESTO SAN GIOVANNI: INCENDIO O ASSASSINIO?

Un’altra ipotesi è quella di un ferimento mentre bruciava tutto, ipotesi che al momento sono al vaglio degli inquirenti che stanno indagando a 360 gradi, non escludendo alcuna possibile pista. Ad indagare sono gli uomini della Questura di Milano insieme alla Procura di Monza, che prima di tutto stanno cercando di dare un volto e un nome alla vittima, visto che l’identificazione è ancora in corso.

A corredo della tesi di un possibile omicidio anche le prime indagini dei pompieri, che non escludono che le fiamme possano essere state di natura dolosa. Il rogo sarebbe partito da uno dei locali dell’appartamento del 20enne, ma non è ancora stato accertato con chiarezza cos’abbia innescato il rogo, fatto sta che per TgCom24.it, “le modalità hanno subito destato dei sospetti a chi indaga”.

20ENNE MORTO A SESTO SAN GIOVANNI: INDAGINI IN CORSO

Dopo le fiamme il condominio è stato evacuato interamente, visto che si temeva che l’incendio potesse propagarsi anche ai piani alti, ma fortunatamente così non è stato e dopo qualche ora tutti i condomini sono potuti rientrare nelle proprie abitazioni. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera sembrerebbe trattarsi a tutti gli effetti di un omicidio mascherato da incendio e la polizia scientifica sta scandagliando la possibile scena del crimine alla ricerca di qualsiasi cosa fuori posto che possa far pensare ad un’azione violenta.

Addirittura c’è chi parla di omicidio premeditato ma il tutto sarà più certo dopo che si sarà identificata la vittima e dopo che verrà eseguita l’autopsia sulla stessa. Non è nemmeno chiaro al momento se il 20enne sia residente nello stabile o meno, e potrebbe essere importante risalire ai filmati di videosorveglianza registrati dalle telecamere in zona, per capire se magari si vedono movimenti sospetti, qualcuno entrare e uscire dall’edificio poco prima o poco dopo l’incendio.

20ENNE MORTO A SESTO SAN GIOVANNI: C’E’ UN ASSASSINO IN LIBERTA’?

E’ fondamentale cercare di dare una risposta ai cittadini di Sesto San Giovanni, a cominciare dai residenti dello stabile, che vogliono sapere giustamente cosa sia successo, anche perchè potrebbe esserci in circolazione un folle che ammazza le persone e che incendia le case, infischiandosene quindi delle leggi. Se veramente l’ipotesi dell’omicidio venisse confermata si tratterebbe di una persona molto pericolosa tenendo conto che il rogo avrebbe potuto uccidere o comunque coinvolgere altre persone.

La speranza quindi è che si possa fare chiarezza quanto prima e le forze dell’ordine stanno arrivando con più uomini a 360 gradi, non tralasciando attualmente nulla. Fondamentale, come detto sopra, sarà l’esito dell’esame autoptico che è atteso nei prossimi giorni, sperando che lo stesso dia le risposte ricercate dagli inquirenti: in caso contrario a quel punto il caso verrà molto probabilmente archiviato come incidente o al massimo suicidio.