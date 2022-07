20enne morto ustionato dal barbecue/ Napoli, aveva alimentato fiamme con l’alcol

Un 20enne di Casoria, località in provincia di Napoli, ha perso la vita per colpa di un barbecue. In particolare, le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno comunicato che il giovane è morto per via delle complicazioni cliniche sopraggiunte a seguito delle ustioni rimediate nella serata di giovedì 7 luglio 2022 nel corso dell’incendio scaturito dall’accensione del barbecue con l’alcol.

Elon Musk non compra Twitter: "Stop intesa da 44 mld"/ "Accordi non rispettati"

Stando a quanto si apprende, la vittima aveva acceso una griglia da barbecue impiegando una dose non quantificabile di alcol etilico con lo scopo di alimentare il fuoco. Una mossa purtroppo rivelatasi fatale, dal momento che la fiammata di ritorno lo ha investito e ustionato. A quel punto, si è attivata la macchina dei soccorsi, i quali, non appena hanno ricevuto l’allarme, hanno trasportato il ragazzo all’ospedale “Cardarelli”, dove pare che in un primo momento non fosse stato giudicato in pericolo di vita, ma, successivamente, è sopraggiunto il decesso.

Spot quarta dose, autogol Ministero Salute/ Attori senza mascherine in ambulatorio

USTIONATO DAL BARBECUE, MORTO UN RAGAZZO DI CASORIA

Come approfondito dal portale “Blitz Quotidiano”, il 20enne si trovava sul balcone della propria abitazione e stava accendendo i carboni per il barbecue. A un certo punto, il giovane dj – noto con il nome d’arte di Filip Master presso le discoteche del territorio campano -, ha deciso di spruzzare alcol etilico su una fiamma che sarebbe già stata alta di per sé, dopo essersi accesa per mezzo della combustione di carta e cartone posizionati sopra la carbonella.

Tuttavia, una improvvisa fiammata di ritorno sprigionatasi dal barbecue ha raggiunto il giovane, ustionandolo, a quanto risulta, sull’intera superficie del corpo. Dopodiché, le fiamme si sarebbero estinte da sole, mentre il ragazzo avrebbe riportato gravi ferite. Arrivato al nosocomio di Napoli, il giovane non ce l’ha fatta ed è spirato, dando così vita a una tragedia che ha sconvolto non soltanto i suoi familiari e i suoi amici, ma l’Italia intera.

"Quarta dose evita ricovero e morte al 90%"/ Palù: "Va fatta senza riserve"

© RIPRODUZIONE RISERVATA