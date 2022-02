211 Rapina in corso/ Su Rai 2 il film con Nicolas Cage

211 Rapina in corso, film poliziesco di Rai 2

211 Rapina in corso va in onda su Rai 2 oggi, 1° febbraio 2022, a partire dalle ore 21,20. Si tratta di un poliziesco del 2018, un tentativo di riportare l’attore Nicolas Cage ai fasti del passato, vista la decadenza dell’attore negli ultimi anni. Al suo fianco anche Cory Hardrict, attore che in ‘Gran Torino’ diretto e al fianco nel cast di Clint Eastwood e a tanti altri film ‘alternative’ ha dato a Cage la possibilità di tornare a recitare come da tanto non faceva, davvero un’ottima coppia ben assortita.

211 Rapina in corso, la trama del film

Leggiamo la trama di 211 Rapina in corso. Il denaro dei loro compensi è apparentemente nascosto e custodito in una banca americana e i quattro mercenari Tre, Rob, Luke e Hyde scoprono questo costringendo un boss afghano a dire loro se il denaro è a Kabul o altrove. Proprio in Chesterford, città nella quale sono nascosti i dollari dei quattro, Mike Chandler è un poliziotto rimasto solo dopo la morte della moglie, uomo di legge al quale è affidato un ragazzino che, per decisione del preside che lo vuole lontano dalla strada e dalle gang, assieme alla madre lo affida nel tempo libero ad una squadra di polizia dove Mike è il capo. Le vicende si incontrano e i quattro mercenari dall’Afghanistan si spostano a Chesterford e incontreranno la squadra di Mike Chandler e di Kenny, il ragazzino di colore che rischierà grosso in questa sua attività extra scolastica.

