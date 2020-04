21enne barese apre fuoco contro un rider/ Spari da balcone, “ha toccato la mia auto”

Pubblicità

Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Bari, dove un 21enne ha sparato dal balcone a un rider nigeriano, reo di essersi appoggiato alla sua automobile in sosta. La ricostruzione dei fatti è stata effettuata da alcune testate locali e da “La Stampa”: il fattorino stava consegnando cibo a domicilio per conto di un ristorante nel quartiere Madonnella, quando un giovane, affacciatosi dalla sua abitazione, ha notato che l’uomo aveva toccato la sua macchina parcheggiata lungo la strada, mentre attendeva che il cliente ritirasse gli alimenti ordinati. Dall’aggressione verbale, in men che non si dica, si è passati ai fatti: il giovane ha estratto una pistola e ha iniziato a sparare, fortunatamente senza ferire il ragazzo africano, nel frattempo riparatosi dietro al furgone utilizzato per trasportare la merce. Illeso anche il collega che lo accompagnava. Stando a quanto affermato dai carabinieri, tale episodio avrebbe potuto produrre conseguenze molto più gravi, considerando che “i colpi sono stati esplosi dall’alto verso il basso, risultando, a maggior ragione, potenzialmente letali”.

21ENNE BARESE SPARA DAL BALCONE A UN RIDER: ARRESTATO

Il 21enne barese, che aspetta un figlio dalla sua compagna, è poi stato fermato in strada dai carabinieri e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. “La Stampa” riferisce che si tratta di un pregiudicato per spaccio di droga e vicino a un clan del posto: nonostante tutto, però, di fronte alle autorità ha negato di aver sparato, dicendo che ad accusarlo sono state le “malelingue del posto”. Peccato che a riprendere la scena vi fosse una telecamera privata, le cui immagini non lasciano spazio a dubbi interpretativi, come peraltro evidenziato dai danni riportati dal furgoncino delle consegne sulla sua parte superiore. Ad aggravare la posizione del ragazzo pugliese vi è poi la fuga dopo gli spari, utile con ogni probabilità a far sparire dal luogo dell’aggressione armata la pistola, che, infatti, non è ancora stata rinvenuta dagli inquirenti. Sotto choc il fattorino nigeriano, trovato dai militari in forte stato d’agitazione al loro arrivo. I residenti hanno confermato la sua versione dei fatti.



