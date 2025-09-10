Un 21enne disabile è stato massacrato di botte in quel di Sanremo da un gruppo composto da 4 magrebini: 3 sono stati arrestati, uno è in fuga

Un 21enne disabile è stato massacrato di botte senza alcun motivo in quel di Sanremo. L’episodio, agghiacciante, è avvenuto pochi giorni fa, durante la notte fra sabato e domenica, e a picchiarlo sono stati quattro giovani ragazzi di Montecarlo originari del Magreb. A riprendere la scena sono state le telecamere di sorveglianza, una violenza gratuita in strada da film dell’orrore, ma che purtroppo è realtà. Il 21enne disabile, originario di Cuneo, si trovava insieme ad un gruppo di amici quando – rimasto un po’ indietro – è stato accerchiato dai quattro che l’hanno colpito con pugni e calci, oltre a devastare il dehor di un ristorante di via Gioberti.

Una scena di follia durata diversi minuti, con vari passanti che hanno guardato senza intervenire. Come ricorda Fanpage, le telecamere hanno ripreso anche le voci dei 4, e ad un certo punto si sente uno dire in francese: “Ok ragazzi, è morto”, come a dire: “basta così, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Da queste parole si capisce chiaramente quale sia stata la violenza nei confronti del 21enne disabile, che fortunatamente è riuscito a salvarsi, seppur risultando ferito in maniera grave.

21ENNE DISABILE MASSACRATO DI BOTTE A SANREMO: SI CERCA IL 4° AGGRESSORE

Dopo il pestaggio, impossibilitato a proteggersi al meglio per via della sua disabilità, ha subito contusioni multiple, la frattura della mandibola, un nervo della gamba lesionata per una prognosi di ben 45 giorni. Solamente l’arrivo dei poliziotti, evidentemente chiamati da qualcuno che ha assistito al caos, ha interrotto il pestaggio, e tre dei quattro sono stati fermati e arrestati con l’accusa di lesioni gravissime.

Il quarto è invece riuscito a darsi alla macchia e al momento risulta essere in fuga e ricercato. Non è da escludere che possa comunque essere acciuffato a breve per essere assicurato alla giustizia: il gruppo rischia fino a 7 anni di carcere e tenendo conto che le immagini sono chiarissime, non sembrano esservi gli estremi per pene più lievi.

