21enne drogata e violentata da manager farmaceutico/ Cocktail di caffè e Bromazepam

Una 21enne è stata drogata e violentata in quel di Milano da parte di un imprenditore 50enne di una nota azienda farmaceutica del milanese. La vicenda è riportata in queste ore dai principali quotidiani online, e stando a quanto emerso la giovane sarebbe stata prima drogata con un farmaco e poi stuprata. La 21enne studentessa era stata invitata dall’imprenditore/presunto stupratore per uno stage, ma dopo aver bevuto un caffè avrebbe perso completamente i sensi, per poi svegliarsi il giorno dopo in casa sua, completamente stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente, durante l’incontro con l’imprenditore.

Amsterdam, un morto e quattro feriti dopo accoltellamento/ Attentato terroristico?

Il 50enne è stato già arrestato dai carabinieri della compagnia di Milano, Porta Monforte, con le accuse di violenza sessuale aggravata, ma anche sequestro di persona e lesioni personale aggravate, fermo giunto dopo che la ragazza aveva denunciato l’uomo, facendo così scattare le indagini. L’uomo è stato arrestato in quanto, a seguito della perquisizione scattata nella sua abitazione privata, sono state trovate delle prove che gli inquirenti hanno ritenuto evidenti, leggasi due confezioni di Bromazepam nascoste in una nicchia a scomparsa della cucina; si tratta di un farmaco ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine, che se somministrato in forte dosaggio può provocare un sonno profondo.

DENISE PIPITONE/ Indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave

21ENNE DROGATA E VIOLENTATA: SI SOSPETTANO ALTRE VITTIME

I militari di Porta Monforte assieme al nucleo investigativo di Milano, hanno ricostruito quanto accaduto durante l’appuntamento, avvenuto di preciso lo scorso 26 marzo. L’uomo avrebbe mescolato il benzodiazepine con caffè e succo d’arancia, un modo per privare la vittima “della libertà personale, trattenendola presso la propria abitazione contro la sua volontà fino al mattino seguente, porla in uno stato di incapacità di volere e di agire per abusarne e fotografarla”. Secondo gli inquirenti non è da escludere che il 50enne abbia agito allo stesso modo in passato con altre donne, di conseguenza sono in corso ulteriori approfondimenti, e non sono da escludere novità nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE:

Uccise figlio violento a colpi di katana: madre condannata/ 24 anni a Vittoria Gualdi

© RIPRODUZIONE RISERVATA