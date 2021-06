21enne italo-spagnola e fidanzato caduti da balcone hotel/ Ibiza, omicidio-suicidio?

Giallo a Ibiza, in seguito alla tragica morte di una giovane coppia avvenuta all’alba di ieri. A svelarlo è Corriere della Sera secondo cui due giovani sarebbero precipitati dal balcone dell’hotel dell’isola in cui soggiornavano perdendo entrambi la vita. I due alloggiavano nella medesima stanza. La ragazza sarebbe una 21enne italo-spagnola. A fornire maggiori dettagli sul suo conto, fonti della Polizia Nazionale spagnola citata dai media iberici e che avrebbero fornito anche il nome e l’età esatta: Elena Livigni Jimenez, nata il 13 settembre 1999. Il ragazzo, di origini marocchine, aveva 26 anni. Secondo gli inquirenti si sarebbe trattato di un caso, l’ennesimo, di femminicidio.

Le indagini su quanto accaduto a Ibiza, nell’isola della movida per antonomasia, sono ancora in corso ma pare che il ragazzo si sarebbe buttato dal medesimo balcone dell’hotel poco istanti dopo la caduta della ragazza. Si sarebbe quindi trattato di un caso di omicidio-suicidio ma al momento non ci sarebbero ancora conferme.

21ENNE ITALO-SPAGNOLA E FIDANZATO MORTI A IBIZA

I fatti drammatici sarebbero avvenuti all’alba di ieri, giovedì 3 giugno, intorno alle 4.30. La coppia di giovani, secondo le indiscrezioni raccolte dal Corriere della Sera, alloggiava al quarto piano dell’hotel Torre del Mar situato a Platja d’en Bossa. Nelle ultime ore sulla scena del presunto omicidio-suicidio sono intervenuti gli uomini della Policía Nacional e della Policía Local di Ibiza e due ambulanze anche se per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Entrambi sarebbero morti nell’impatto al suolo. Secondo fonti ufficiose la ragazza sarebbe di origini italo-spagnole. Il Corriere ha tentato di intercettare l’hotel nel quale la coppia soggiornava ma da qui si sono limitati a commentare: “Stiamo collaborando in ogni modo alle attività investigative della polizia, tese a far luce sull’accaduto. Siamo profondamente dispiaciuti per la morte die due ragazzi”. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna pista ma fonti sentite dalla polizia avrebbero confermato che tra i due ragazzi vi sarebbe stata una violenta lite prima della caduta dal balcone dell’albergo. La polizia scientifica sta cercando elementi nella stanza dei due giovani al fine di poter confermare tale tesi.

