Dramma a Milano dove un 21enne è morto dopo essere scappato in scooter dalla polizia, che lo stava inseguendo. Il ragazzo, come riferisce il quotidiano Il Giornale attraverso la propria edizione online, è caduto e dopo essere stato soccorso in condizioni disperate ed è morto presso l’ospedale di Rozzano, dove nel frattempo era stato ricoverato.

"Vittorio Occorsio tradito dai colleghi"/ Il nipote: "Lui ha reso possibili condanne su Piazza della Loggia"

L’episodio si è verificato la scorsa notte, fra martedì 20 e mercoledì 21 maggio 2025, attorno alle ore 3:00. Stando a quanto riferito dalla polizia locale che sta indagando sulla vicenda, non ci sarebbe stato alcun contatto fra lo scooter del 21enne e la pattuglia che lo stava inseguendo, di conseguenza il giovane sarebbe caduto da solo, in autonomia, probabilmente correndo ad alta velocità fra le via del capoluogo lombardo.

Delitto di Garlasco, "impronta Andrea Sempio corrisponde per 15 punti di contatto"/ Cosa dice nuova perizia

21ENNE MORTO A MILANO: VICENDA SIMILE A RAMY

Una vicenda che ovviamente non può non far tornare alla mente quanto accaduto lo scorso mese di novembre, quando il 19enne Remy morì dopo essere scappato a bordo di uno scooter, guidato da un amico, non fermatosi all’alt dei carabinieri: ne era nato un inseguimento che aveva portato appunto al giovane di poco maggiorenne a scivolare e morire.

Il 21enne morto nelle scorse ore a Milano era originario della Libia e in base a quanto emerso sarebbe andato a sbattere violentemente contro un semaforo, finendo quindi per perdere la vita. L’inseguimento sarebbe iniziato in viale Ortles e una volta vedendo la pattuglia della polizia locale il ragazzo avrebbe svoltato improvvisamente in via Cassano d’Adda, un comportamento che ha destato qualche sospetta fra i vigili, che hanno così deciso di inseguire lo stesso scooter. Poche centinaia di metri è successo il dramma visto che all’incrocio con via Marco D’Agrate il ragazzo ha perso il controllo, finendo violentemente contro un semaforo.

Decreto Cittadinanza approvato: cosa cambia/ Stretta sullo ius sanguinis: si passa a due generazioni

21ENNE MORTO A MILANO: QUALCHE DISORDINE AL PRONTO SOCCORSO DI ROZZANO

I vigili hanno immediatamente richiesto un’ambulanza ma quando i sanitari si sono recati sul luogo dello scontro hanno trovato il 21enne in fin di vita, trasportato poi in codice rosso a Rozzano. Una volta che si è sparsa la notizia fra i parenti del giovane, questi si sono riuniti fuori dalla Humanitas assieme a degli amici, e secondo quanto scrive Il Giornale avrebbero dati in escandescenza, obbligando i medici a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine: fortunatamente nessuno si è fatto male, ma amici e parenti del 21enne hanno danneggiato alcuni suppellettili.

In seguito è emerso che il ragazzo fosse sprovvisto del patentino nonostante fosse alla guida di uno scooter potente, uno Yamaha T-Max, appartenente ad un ragazzo originario del Nord Africa che vive nel quartiere Corvetto a Milano, proprio dove lo scorso 24 novembre 2024 morì Ramy Elgaml. Probabilmente è per quello che il 21enne libico ha deciso per quello “scarto” vedendo la polizia municipale, per poi fuggire e finire purtroppo contro un semaforo. Il ragazzo si chiamava Mahmoud Mohamed ed era residente della provincia di Bergamo, in quel di Brembate, non è chiaro cosa ci facesse a Milano.