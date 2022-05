21enne segregata in casa/ Ex compagna scuola: “Docenti non si sono interessate a lei”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 12 maggio 2022, si è tornati a parlare della 21enne segregata in casa per tre anni nella sua abitazione di Aiello del Sabato (Avellino) per volontà della madre. In particolare, è stata mandata in onda la testimonianza di Clara, una sua ex compagna di scuola, la quale ha dichiarato: “Non immaginavo che una mia coetanea fosse legata a un letto, sarei stata la prima ad avvertire a chi di dovere se ne fossi stata al corrente. Essendoci stati gli assistenti sociali e sapendo che la situazione era stata sistemata, non eravamo preoccupati. La vidi in terza media: era magrolina, piccolina, non parlava con nessuno”.

E, ancora: “Lei andava subito a casa dopo l’ultima campanella del giorno. Era solitaria e silenziosa. Tante volte è stata presa in giro per le sue condizioni igienico-sanitarie, ma da piccolo non puoi immaginare che in una realtà piccola come Aiello possano accadere cosa del genere. Non l’ho mai vista neanche alle feste di paese… A scuola non si parlava di lei: si parlava solo relativamente al fatto che non venisse in classe in condizioni igienico-sanitarie adatte, veniva chiamata ‘puzzona’. Le insegnanti non si sono interessate, forse avrebbero dovuto farlo”.

21ENNE SEGREGATA IN CASA, I SERVIZI SOCIALI: “MAI EMERSO NULLA”

In riferimento alla vicenda della 21enne segregata in casa, Carmine De Blasio, direttore consorzio servizi sociali, ha detto la sua a “Storie Italiane”: “C’erano molti bambini in quella casa e quando siamo entrati si è fatto tutto quello che si potesse fare, anche dal punto di vista psicologico. In questo momento ascoltiamo mille voci: c’è chi dice che si sapesse già tutto, ma io sarei prudente da questo punto di vista. Che ci siano state segnalazioni da parte della scuola, io non sono in grado di confermarlo. Qualora vi siano state, sicuramente è stato garantito il tipo di intervento opportuno”.

I servizi sociali “hanno seguito la vicenda della minore, ma non sono mai emersi segnali di abusi e maltrattamenti. È stato un fallimento, certo. Ogni volta che c’è da intervenire per allontanare un minore, è sempre un fallimento. La presenza dei servizi sociali non ha fatto emergere elementi del genere”.











