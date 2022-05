21enne segregata in casa/ Parroco: “Madre abile a gestire la situazione, la figlia…”

Don Carmine, parroco di Aiello del Sabato, è intervenuto in diretta tv a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di mercoledì 4 maggio 2022, per parlare del caso della giovane segregata in casa per tre anni. Il sacerdote ha dichiarato: “Purtroppo non è arrivata alcuna notizia a me o ad altre istituzioni del paese circa i maltrattamenti, altrimenti saremmo intervenuti. Però, quando ci ritroviamo di fronte un fatto così terrificante e a queste parole dure della figlia, ci piange il cuore. La nostra è una comunità che agisce e che vuole il bene del prossimo. Sua mamma è stata così abile, così brava nel gestire la situazione che nessuna voce è giunta alle orecchie di alcuno. Non sapevamo nulla”.

Nel prosieguo del suo discorso, don Carmine ha affermato: “Io penso che la cosa grave è che se qualcuno fosse stato al corrente e adesso non parlasse, sarebbe ancora peggio. Dobbiamo anche ringraziare la sorella della giovane segregata, che ha avuto il coraggio di scattare le foto e sporgere denuncia ai carabinieri. In ogni famiglia ci sono difficoltà, ci sono problemi, ma io non avrei mai pensato a un maltrattamento così grave, così forte, così inspiegabile. Ancora non riusciamo a comprendere il motivo per il quale la madre si comportasse in questo modo”.

SEGREGATA IN CASA PER TRE ANNI, IL PARROCO DEL PAESE DELLA VITTIMA: “GLI ZII SONO SCONVOLTI, SENZA PAROLE”

Ancora a “Storie Italiane”, don Carmine, a proposito della 21enne segregata in casa, ha asserito: “Io questa ragazza l’ho conosciuta fino a quando ha frequentato la comunità. A un certo punto si è allontanata, come hanno fatto anche tanti altri giovani. Certo, se ci fossero arrivate delle voci, saremmo sicuramente intervenuti. In passato mi sono anche recato nell’abitazione di questa famiglia, senza avvertire però alcun problema. Ho avuto modo poche volte di incontrare la mamma, mentre non ho ricordi della ragazzina con le braccia ingessate, come hanno testimoniato alcuni. Era silenziosa, mi sorrideva ogni volta che ci incrociavamo”.

Nella giornata di ieri, ha concluso don Carmine, “sono stato a casa di alcuni zii della ragazza, per portare loro un po’ di conforto. Ho visto tutta la loro amarezza, erano distrutti. Nemmeno loro si aspettavano questi atti crudeli. Erano provati, disperati, sconvolti, senza parole, con le lacrime agli occhi”.











