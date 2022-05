21enne segregata per 3 anni/ Sindaco di Aiello del Sabato: “Scene da film horror”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è tornati ad affrontare la notizia relativa alla 21enne segregata in casa ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino, per ben tre anni dalla madre, recentemente arrestata dopo la denuncia della sorella della giovane. Quest’ultima si sarebbe confidata con un’amica, il cui padre, intervistato telefonicamente dall’inviata Roberta Spinelli, ha asserito: “Se sarà interpellata, mia figlia si recherà negli uffici preposti per dare la sua collaborazione, è una cosa che deve fare ogni cittadino. È giusto che vada a rispondere su cose che può sapere oppure non può sapere al cospetto dell’autorità giudiziaria. Questa è una cosa che va fatta, a prescindere dalla questione che stiamo trattando”.

Il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, nel corso della diretta Rai ha commentato in questi termini l’accaduto: “Quello che posso dire è che io penso che nessun essere umano possa nemmeno lontanamente immaginare che una mamma possa compiere azioni criminali di questo tipo nei confronti di una figlia, tenendola segregata in casa. Questa famiglia dal 2005 era seguita dai servizi sociali e nella loro abitazione andavano gli educatori. Nulla, tuttavia, ha mai lasciato presagire o immaginare questi maltrattamenti all’interno delle mura domestiche, né sono mai giunte segnalazioni in merito a questa storia”.

21ENNE SEGREGATA IN CASA AD AVELLINO: “CI SONO STATI INCONTRI TRA LA RAGAZZA E GLI ASSISTENTI SOCIALI”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, il primo cittadino, a proposito della 21enne segregata in casa ha detto: “Per il momento, considerato il fatto che sono procuratore speciale dei minori, non posso parlare degli incontri che abbiamo fatto. Ve ne sono stati alcuni anche tra la ragazza, lo psicologo e l’assistente sociale, non alla presenza dei genitori. Di più, però, non posso dire, nel rispetto del lavoro che stanno facendo i carabinieri e i magistrati”.

Successivamente, il sindaco Gaeta ha sottolineato che “è folle quello che è successo. Io ancora oggi faccio fatica a immaginare queste scene, che sono da film dell’orrore, sono indescrivibili”.











