22 donne scomparse, Interpol lancia operazione ‘Identify me’/ “Aiutateci a trovarle”

L’Interpol ha lanciato l’operazione “Identify me” (identificami) per cercare di dare un nome a 22 donne che sarebbero state assassinate nel nord Europa, precisamente in Belgio, Germania e Paesi Bassi. Come riferisce la BBC attraverso il proprio portale, si tratterebbe di donne protagoniste di “cold case” e che sarebbero morte dai 10 ai 40 anni fa, casi ancora tutt’altro che risolti e di cui si cerca non soltanto l’eventuale assassinio ma anche il nome della stessa vittima. Del resto le forze dell’ordine sono in possesso solo di resti come oggetti, pezzi di abiti e a volte un volto, ma non si sa il nome, di conseguenza chi siano queste 22 donne scomparse.

Eleonora Bottaro, Cassazione conferma condanna a genitori/ Le negarono chemioterapia

“Nonostante le approfondite indagini della polizia, queste donne non sono mai state identificate e le prove suggeriscono che potrebbero provenire da altri Paesi. Non si sa chi siano, da dove vengano e perché si trovassero in questi Paesi”, si legge sul sito dell’Interpol. Le forze dell’ordine hanno pubblicato così un “Black Notice” per ogni vittima, diramando avvisi a tutti gli organi di polizia nel mondo, con tanto di dettagli di ogni caso e la ricostruzione facciale di ognuna delle 22 povere vittime, nella speranza che ovviamente qualcuno possa riconoscerle. Ogni caso è correlato da una scheda con un titolo e le info in possesso degli inquirenti quindi luogo del ritrovamento, l’età approssimativa, gli oggetti ritrovati e le loro caratteristiche fisiche.

Killer di Foggia: "Avevo diavolo in testa"/ "Jessica voleva proteggere madre. Video…"

INTERPOL, 22 DONNE SCOMPARSE E IDENTIFY ME: “SE RICORDI UN QUALCUNO DI SCOMPARSO…”

“Se ricordi un amico, un familiare o un collega scomparso improvvisamente, dai un’occhiata e contatta la squadra di polizia nazionale competente tramite il modulo in ogni pagina se hai informazioni su qualcuno di loro”, spiega ancora l’Interpol.

Per cercare di dare un nome a queste 22 donne assassinate, si è deciso anche di realizzare un video/appello di donne che chiedono aiuto per altre donne: “Nei nostri Paesi – dicono – molte donne sono state trovate uccise. Non sappiamo il loro nome, non sappiamo chi sono e da dove vengono. Queste donne hanno una famiglia, amici, fratelli, sorelle, padri e madri, Alcune hanno figli. Meritano risposte. Ti prego di guardare questi volti, i vestiti e i gioielli. Tu puoi aiutare: diamo a queste donne un’identità, non permettiamo che siano dimenticate”.

Sequestro Moro e Br, giudice Salvini: "Lasciato morire"/ "Bugie su dinamica agguato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA