22 minutes/ Su Italia 1 il film con Ekaterina Malikova (oggi, 24 giugno 2019)

22 minutes andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di lunedì 24 giugno, alle ore 21.15. Si tratta di un film thriller del 2012 diretto da Vasily Serikov, regista russo qui alla sua prima opera distribuita a livello internazionale, ed interpretato da Makar Zaporozhskiy, Ekaterina Malikova, Denis Nikiforov e Viktor Suchorukov. Il film racconta la storia vera, avvenuta nel 2010, dell’assalto di una petroliera russa da parte dei pirati somali. In Italia il film è stato distribuito direttamente in televisione, senza passare dai botteghini o dal circuito dell’home video. E’ stato trasmesso per la prima volta nel 2016 sulla piattaforma Infinity.

22 minutes, la trama del film

Siamo pronti a leggere da vicino la trama di 22 minutes. Marzo 2010, una nave che trasporta gas combustibile viene attaccata nel golfo di Aden da un gruppo di pirati somali. Il capitano della gasiera però, avvedutosi per tempo dell’arrembaggio, riesce ad inviare un SOS e quindi si barrica, insieme all’equipaggio in sala macchine. Solo uno dei marinai rimane a bordo della nave, libero. I pirati occupano rapidamente la nave, ma non riescono ad accedere alla sala macchine. L’equipaggio infatti non cede alle minacce e i pirati, consci di trovarsi a bordo di una nave dal carico estremamente infiammabile, non possono usare le armi senza rischiare di far saltare tutto in aria. Nel frattempo un’imbarcazione della marina russa si avvicina alla gasiera e ingaggia battaglia, ma senza successo. Un fante della marina però cade in acqua, ferito. Questo viene ripescato dai pirati stessi, che nel frattempo hanno individuato anche il marinaio non barricato nella sala macchine. I pirati decidono di utilizzare i due ostaggi per ricattare il capitano e il resto dell’equipaggio, arrivando ad uccidere il marinaio. L’equipaggio però non cede. I pirati, il giorno seguente, chiedono un ingente riscatto alla compagnia armatrice della nave, che però rifiuta categoricamente. La marina russa intanto sta preparando un nuovo attacco senza armi da fuoco. Il soldato a bordo riesce a mettersi in contatto con gli altri militari, utilizzando segnali luminosi e senza farsi scoprire dai pirati. Preparerà un diversivo a bordo per facilitare l’abbordaggio delle truppe della marina, distraendo i pirati.

