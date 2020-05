22 MINUTI, ITALIA 1/ Un fatto realmente accaduto e… (oggi, 15 maggio 2020)

Pubblicità

Quanto raccontato in 22 minuti è basato su un fatto realmente accaduto nel 2010 ed in particolare nel mese di maggio con i corpi speciali sovietici della fanteria di Marina Russa che sono stati costretti a fare i conti con un tentativo di rapina e di abbordaggio ai danni di una petroliera. La petroliera è venuta a contatto con alcuni pirati Somali che solitamente all’altezza dell’Oceano Indiano portano avanti i loro tentativi di sequestrare navi di importante valore per ottenere in cambio un riscatto. Grazie all’intervento della fanteria fu possibile liberare l’intero equipaggio assolutamente incolume e soprattutto a furono catturati 10 pirati ed uno viene ucciso Nel corso delle operazioni di recupero. Sicuramente si tratta di un film decisamente interessante che ci mostra con le immagini un grande pezzo di storia. Staremo a vedere come lo accoglierà il pubblico italiano durante la messa in onda, visto che tramite i social network potrà esprimere il suo parere.

Nel cast Sergey Aprelskiy

22 minuti va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 15 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata in Russia nel 2014 da diverse case cinematografiche che in Italia è stata distribuita da Mediaset. La regia del film è stata curata da Vasily Serikov, Il progetto è basato su un fatto effettivamente accaduto e la sceneggiatura è stata rivisitata per la versione cinematografica da Igor Porublyov. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ivan Uryupin mentre nel cast sono presenti Sergey Aprelskiy, Vladimir Blagoy, Vladislav Demin, Aleksandr Galibin, Petr Korolev e Ekaterina Malikova.

22 minuti, la trama del film

Ecco la trama di 22 minuti. Ci troviamo nell’Oceano Indiano e in particolar modo nel Golfo di Aden dove una petroliera russa sta compiendo il proprio tragitto per quanto riguarda la stazione di rifornimento di alcune importanti società operanti nel settore. Il comandante della nave a un certo punto si rende conto di come si stiano avvicinando alla sua imbarcazione alcune piccole imbarcazioni con la presenza di alcuni pirati somali conosciuti in quanto responsabili di diversi tentativi di sequestro da parte di imbarcazioni commerciali ma anche turistiche. Prima di mettere in sicurezza tutto l’equipaggio e di rinchiudersi all’interno della stiva con chiusura dall’interno, il comandante fa tempo a lanciare un messaggio di soccorso che viene recepito dalle più vicine navi presenti nella zona. I somali riescono facilmente ad abbordare la nave e quindi a prendere il controllo della plancia peraltro scoprendo come uno dei componenti dell’equipaggio non sia riuscito a mettersi in salvo.

Il capo dei pirati somali cerca di utilizzare questa persona per costringere gli altri componenti dell’equipaggio e soprattutto il comandante ad uscire allo scoperto. Inoltre, i pirati in più occasioni minacciano i componenti dell’equipaggio di far saltare in aria la nave qualora non si decidessero ad uscire allo scoperto. Nel frattempo della situazione si sta occupando la Marina Russa che ha inviato alcune forze speciali con il tentativo di affrontare a viso aperto i pirati e quindi di riuscire a liberare tutto l’equipaggio e la stessa nave. Il tentativo non sarà dei più semplici anche perché durante il primo avvicinamento i pirati somali dimostreranno di essere in possesso di armi anche piuttosto pericolose che peraltro potrebbero anche causare l’esplosione della stessa nave per un disastro anche dal punto di vista ecologico senza precedenti. Gli uomini della Marina sapranno quindi stilare un piano di abbordaggio che si dimostrerà estremamente funzionale e soprattutto permetterà di catturare i responsabili di questo atto criminale.

