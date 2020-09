22 settembre – Ultimo/ Video, nuovo singolo del cantante romano, i fan: “Felicissimi”

E’ uscito oggi il nuovo singolo di Ultimo dal titolo “22 settembre”. Il giovane cantautore romano dei record, nome vero Niccolò Moriconi, rompe il silenzio dopo mesi passati in studio, e lancia il suo nuovo brano. Le sonorità sono sempre le stesse, il sound inconfondibile che ha fatto innamorare milioni di italiani, ma l’etichetta è diversa. Per la prima volta, infatti, il buon Ultimo ha salutato la sua vecchia label, la Honiro (Pianeta, Peter Pan, Colpa delle Favole e molti altri pezzi pubblicati), lasciano appunto spazio ad una nuova casa discografica, quella che lo stesso Ultimo ha creato assieme a Max Brigante, boto disk joceky di Radio 105. Ad anticipare il nuovo singolo era stato lo stesso cantautore romano attraverso una foto pubblica su Instagram, un calendario con cerchiato in rosso la data 22. «Qualche mese fa, ho scritto una canzone – le sue parole – l’ho chiamata 22 Settembre. Ho pensato che sarebbe stato giusto farla uscire il 22 Settembre», dando appuntamento ai suoi fan alla mezzanotte di oggi, appunto, 22 settembre 2020.

22 SETTEMBRE – ULTIMO, ALCUNI PASSAGGI DELLA CANZONE

«Puoi lasciare adesso le vecchie convinzioni / Ne costruiremo altre con nuove mie parole», e ancora «Non scriverò la musica ma vita della gente / Io sento una missione e ti giuro che andrò a meta / Cantare in pieno inverno per dar la primavera», sono solo alcuni dei passaggi più significativi della nuova canzone di Ultimo, che come al solito unisce una musica soave a parole da poeta moderno. E i fan stanno decisamente apprezzando questo nuovo brano del loro beniamino, così come evidenziato dai numerosi commenti entusiastici postati su Twitter: “Posso dirlo? Credo fermamente Niccolò sia tornato col botto – scrive un ragazzo – Questo 22 settembre sa di un nuovo bellissimo inizio. “Io la vita la prendo com’è” e credo che Niccolò abbia centrato in pieno il bersaglio. Grazie per questa canzone, la trovo davvero “perfetta””. Una ragazza invece scrive: “La voce. È diversa Più matura. Più bella”. Infine il pensiero di un’altra fan: “Mi ero scordata di quanta felicità si provasse prima di una nuova canzone…mi sento sulle nuvole”.





